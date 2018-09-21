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Глава Хакасии Зимин снялся со второго тура выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов, второй тур которых должен был пройти в воскресенье 23 сентября. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном избиркоме.

«РИА Новости» сообщило об этом же со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева. «Наиболее вероятно, что следующее голосование состоится через две недели после подачи заявления Зиминым», - сообщил Булаев.

По информации «Интерфакса», Зимин написал заявление о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровья. В соответствии с законодательством такое решение он мог принять не позднее чем за сутки до голосования.

После снятия кандидатуры Зимина второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если против кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, опередившего Зимина в первом туре, выступит кандидат, занявший третье место. Если этого не произойдет и Коновалов будет участвовать во втором туре один, он будет должен набрать для победы более 50% голосов избирателей.

Близкий к администрации президента источник после первого тура выборов говорил «Ведомостям», что администрация хотела бы, чтобы Зимин подал заявление об уходе еще до второго тура. Однако Зимин заявление не написал. Как рассказывали источники, близкие к администрации президента, главе Хакасии решили помочь компании и ведомства. В частности, в регион приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он, по данным Русской службы BBC, снял телесюжет в поддержку губернатора Зимина, посыл которого сводился к тому, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие и что коммунистов «купили угольщики». Кроме того, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к руководству региона, а также собеседник в КПРФ, коммунистам предлагали снять Коновалова с выборов.

Сегодня Зимин покинул телестудию во время дебатов с Коноваловым.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста.

Коновалов обошел Зимина с 44,81% против 32,42% голосов избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.