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Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под арками Крымского моста, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. «Украинская "эскадра" вошла в канал в 13.50 и прошла под мостом в 15.15. Сопровождение обеспечено!» — написал Волков в Faceboоk.

В субботу корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. В соответствии с нормами международного морского права и для обеспечения безопасности России их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила ТАСС, что это «абсолютно штатная ситуация». «Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — сказал представитель Росморречфлота.

Откуда и куда следуют корабли, ведомство не уточнило. Как сообщает «Украинский военный портал», оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что эти суда станут «частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове». «Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" — с выходом в Азовское море», — написал Порошенко в Faceboоk. Он поблагодарил экипаж судов за «безупречно выполненный приказ».

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

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