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Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

Движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта откроется в конце сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения», — приводит ТАСС слова Аксенова. Ранее сообщалось, что движение грузовиков по мосту запрещено до октября.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Строительством моста занимаются компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг на прошлой неделе заявил, что строительство моста идет по графику, отставаний нет. По его словам, никаких дополнительных финансовых ресурсов, кроме указанных в смете 227,9 млрд руб., не требуется.

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