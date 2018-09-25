НАК узнал о планах террористов создавать ячейки в России вместо отъезда в Сирию
Сторонники международных террористов по приказу лидеров создают в России террористические ячейки и занимаются подготовкой терактов, заявил первый заместитель руководителя управления Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Кокоров на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде». Его слова передал «Интерфакс».
«Главари международных террористических организаций отдают приказы своим сторонникам не выезжать за пределы Российской Федерации в Сирию и другие страны, а оставаться в регионах пребывания для создания ячеек и подготовки террористических актов», – заявил Кокоров.
По его словам, есть тенденция на саморадикализацию граждан, когда без вербовки и внешнего воздействия люди проявляют интерес к радикальной идеологии. Кокоров также вспомнил нападение боевиков на полицейских в Чечне в августе 2018 г. По его мнению, это не единственный пример участия несовершеннолетних в террористических акциях на территории России, однако другие подобные случаи не назвал.
20 августа 2018 г. пятеро боевиков напали на сотрудников полиции. В результате пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Самому старшему из нападавших было 18 лет, младшему – 11. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники целенаправленно вербуют подростков, чтобы «в каждом ребенке 10–12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника».