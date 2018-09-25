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Песков прокомментировал возможные санкции против КПРФ и ЛДПР из-за выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не собирается каким-либо образом наказывать КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах, передает «РИА Новости». По словам Пескова, партийная принадлежность не помешает Москве иметь конструктивные рабочие отношения с новыми губернаторами, пришедшими к власти от оппозиционных партий.

Избранным губернаторам предстоит сдать серьезный экзамен перед своими избирателями, сказал пресс-секретарь главы государства. Электорат должен почувствовать ответственность за сделанный им выбор, отметил он. Песков заявил, что новым губернаторам предстоит выполнить серьезную большую работу в тесной координации с федеральным центром. «У всех руководителей региона есть определенный круг обязанностей, полномочий из сфер жизни людей, экономики региона, за которые они отвечают», – пояснил он.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выразили сомнение в том, что Кремль решил наказать партии за высокие результаты на губернаторских выборах в регионах. Ссориться с КПРФ могут «только провокаторы», заявил Зюганов. По словам Коломейцева, после выборов необходимо не бороться с партиями, а анализировать допущенные ошибки. «Как можно наказать партию, которая пользуется поддержкой 70% жителей Хабаровского края?» – риторически спросил Лебедев. По его словам, в демократической стране подобное наказание неприемлемо.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей по выборам. «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», – заявил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Среди возможных мер наказания может быть отказ в согласовании для этих партий регионов под выборы, партиям могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», – пояснил один из источников. Встреча с президентом, о которой просили Зюганов и Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время, сказал он.

В воскресенье, 23 сентября, во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов победил кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 57,03% голосов. Нынешний губернатор, кандидат от «Единой России» Светлана Орлова проиграла с результатом 37,46% голосов. В Хабаровском крае депутат Госдумы, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал почти 70% голосов. За действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта проголосовало около 28% избирателей.