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Голикова раскритиковала идею жесткого запрета на гаджеты в школе

Вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала жесткий запрет на использование мобильных телефонов в школе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление чиновницы. Однако регламентировать их использование все-таки нужно, считает она.

«Тема сложная. Она не должна звучать как однозначно запретительная. Но надо подумать, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался», — пояснила Голикова свою позицию. По ее словам, с одной стороны, такие устройства отвлекают школьников от учебы, с другой стороны, дают возможность родителям быть на связи со своими детьми.

Голикова отметила, что сама гаджеты на рабочие совещания не берет, чтобы не отвлекаться. «Ну, а ребенок — тем более — он сидит в этом гаджете: то поиграет, то еще чего-нибудь», — добавила она. Вице-премьер заметила, что идея об условной коробке, в которую школьники на входе в учебное заведение складывают свои гаджеты, не может быть универсальной. Кроме того, не все школы готовы к таким мерам, поскольку один из важных вопросов — ответственность за сохранность смартфонов учащихся.

Ранее за ограничение использования мобильных гаджетов в стенах школы высказалась министр просвещения Ольга Васильева. В конце августа она говорила, что «очень многие школы пошли по такому пути», и власти готовы поощрять этот подход. «Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому же, что и французские наши коллеги», — указывала она. «Возникает вопрос, зачем [школьникам гаджеты]? Если все есть, если есть полностью оборудование в классе, планшеты в классе есть?» — задавалась вопросом министр.

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