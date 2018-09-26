Жорес Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу из-за бутылки с водой
Голос депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. Госдума в среду во втором чтении одобрила этот документ.
Об ошибке рассказал коммунист Сергей Казанков. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», – объяснил Казанков. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил: «Мы же с вами говорили, что каждый голосует сам за себя. Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт».
При этом Володин порадовался, что голосования открытое. «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал. Мы вас уберегли от раскола во фракции», – в шутку заметил он.
В среду Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу. Она предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65. За проголосовали 326 депутатов, против — 59, один воздержался. Во время заседания депутат КПРФ Николай Коломейцев предлагал голосовать за законопроект тайно, однако это предложение депутаты отклонили.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин