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Жорес Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу из-за бутылки с водой

Голос депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. Госдума в среду во втором чтении одобрила этот документ.

Об ошибке рассказал коммунист Сергей Казанков. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», – объяснил Казанков. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил: «Мы же с вами говорили, что каждый голосует сам за себя. Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт».

При этом Володин порадовался, что голосования открытое. «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал. Мы вас уберегли от раскола во фракции», – в шутку заметил он.

В среду Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу. Она предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65. За проголосовали 326 депутатов, против — 59, один воздержался. Во время заседания депутат КПРФ Николай Коломейцев предлагал голосовать за законопроект тайно, однако это предложение депутаты отклонили.

Что чиновники думают о пенсионной реформе