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Структура «Ростеха» сообщила об испытаниях электромагнитного оружия на полигонах

Управляющая компания «Ростеха» в области радиоэлектроники – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – сообщила об активном развитии в России электромагнитного оружия. Так называемые СВЧ-пушки, работающие за счет сверхвысокочастотного излучения, «существуют и очень эффективно развиваются», приводит ТАСС слова первого заместителя гендиректора концерна Владимира Михеева.

Топ-менеджер концерна сообщил, что испытания этого вида оружия «проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах». Также ведутся и работы и по созданию защитных систем от электромагнитного вооружения.

Как ранее сообщали представители КРЭТа, электромагнитное оружие в перспективе сможет полностью сжигать электронику противника, в частности головки самонаведения ракет. СВЧ-пушками предполагается вооружать российские беспилотники шестого поколения.

В 2016 г. WSJ сообщала о разработке Пентагоном электромагнитной рельсовой пушки (Electromagnetic railgun, ER), которая могла бы быть полезна для сдерживания России в Балтии и Китая в Южно-Китайском море. Отмечалось, что разработка этой программы началась еще в 1996 г. За 10 лет на нее было потрачено $0,5 млрд, еще $800 млн закладывалось на то, чтобы превратить ее в защитный вид вооружений.