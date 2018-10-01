Политика

Новости

Референдум о переименовании Македонии признан недействительным

Прошедший в воскресенье референдум о переименовании бывшей югославской республики Македония признан недействительным, объявил председатель избирательной комиссии страны Оливер Деркоски.

Избирком республики зарегистрировал явку в 37%, но больше 90% пришедших на участки поддержали переименование, сообщило агентство Reuters. Чтобы результаты референдума имели силу, была нужна явка больше 50%, поэтому противники переименования бойкотировали голосование.

Прозападный премьер-министр страны Зоран Заев, в июне договорившийся с Грецией о смене названия страны на «Северную Македонию», уже объявил, что будет добиваться смены названия, поставит вопрос на голосование в парламенте, а в случае провала голосования объявит досрочные парламентские выборы. «Я намерен привести Македонию в Евросоюз и НАТО», – заявил Заев.

В сегодняшнем официальном заявлении Евросоюза от лица руководителя дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по расширению ЕС Йоханнеса Хана подчеркивается, что «подавляющее большинство воспользовавшихся своим правом голоса жителей Македонии» поддержали соглашение о смене названия и «европейский путь» страны. ЕС указывает, что всенародный референдум носит консультативный характер, и призывает парламент Македонии отбросить партийные разногласия и решительно вступить на путь в Евросоюз.

На референдуме жители Македонии должны были ответить на вопрос о том, согласны ли они с переименованием республики, выступая за членство в ЕС и НАТО.

Премьер-министры Македонии и Греции договорились о смене названия Республики Македонии на Северную Македонию в середине июня. Однако президент страны Георге Иванов отказался подписывать соглашение. Против смены названия выступает и парламентская оппозиция.

Смена названия должна разрешить диспут Скопье и Афин, длившийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция последовательно блокировала членство Македонии в НАТО, требуя от соседней республики изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные претензии. В ООН Македония официально называется «бывшая югославская республика Македония».