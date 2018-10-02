Суд признал законным отказ Минюста в регистрации партии Навального
Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста России зарегистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего». Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».
В иске заявители просили признать решение Минюста незаконным и обязать его зарегистрировать партию. Суд отказал в удовлетворении требований «в полном объеме». По данным агентства, ожидается, что решение будет обжаловано.
«Россия будущего» подала иск к Минюсту 20 сентября после того, как в конце августа Минюст повторно отказал ей в регистрации. Министерство указало, что партия не предоставила необходимые по закону документы, в частности, после внесения в устав изменений, которых требовало ведомство, оно получило лишь сами поправки, но не полный текст устава с изменениями.
Навальный, комментируя отказ, заявил, что Минюст отказывает партии в регистрации, поскольку она пойдет на выборы и победит «Единую Россию». «Понятно, почему нам отказывают в регистрации: мы пойдем на выборы и их «Единую Россию» победим. Пройдем в Думу, создадим комиссии по парламентскому расследованию коррупции, начнем отменять законы, мешающие жить людям. [Президент Владимир] Путин этого не хочет, поэтому меня на выборы не пускает и партию нашу запрещает регистрировать», – подчеркнул оппозиционер.