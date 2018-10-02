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Дело Серебренникова передали в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского по уголовному делу «Седьмой студии», сообщает пресс-служба ведомства. Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Следователи считают, что обвиняемые с 2011 по 2014 г. похитили часть бюджетных денег, направленных Министерством культуры на финансирование проекта «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению ведомства, фигуранты по указанию режиссера заключили фиктивные договоры от имени «Седьмой студии» с подконтрольными коммерческими организациями. Эти организации должны были выполнять работы в рамках проекта, всего они получили более 133 млн руб. Эти средства «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», говорится в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование этого дела в середине сентября. Всего по нему проходят шесть человек: Серебренников, экс-директор театра и экс-генпродюсер студии Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум, экс-гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство: она признала вину и заключила досудебное соглашение. Воронова покинула Россию — ее дело выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которого в мае перевели под подписку о невыезде, и Вороновой, — под домашним арестом.

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