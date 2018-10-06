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Директор компании-перевозчика задержан после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

По делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, задержан директор компании «ТрансАвто», ответственный за безопасность осуществления пассажирских перевозок. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, водитель микроавтобуса, принадлежащего «ТрансАвто», нарушил правила дорожного движения, что и привело к аварии.

В пятницу утром на трассе Тверь — Ржев столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате столкновения 13 человек погибли (водитель и пассажиры микроавтобуса), еще четверо были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии мог стать обгон: обгонявший водитель мог недооценить дистанцию до встречного транспорта. Правоохранительные органы также проверяют версии о технической неисправности и человеческом факторе: один из водителей мог уснуть за рулем.

После аварии было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).