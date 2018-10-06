Интерпол запросил у Китая данные о местонахождении президента организации
Интерпол направил официальный запрос властям Китая в связи с исчезновением президента организации Мэна Хунвэя. Агентство «с нетерпением ожидает официального ответа от китайских властей» о местонахождении президента Интерпола, говорится в заявлении организации.
В пятницу стало известно, что полиция Франции начала расследование из-за исчезновения Хунвэя. О пропаже президента Интерпола правоохранительным органам рассказала его супруга. По ее словам, в конце сентября Хунвэй уехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь.
Газета South China Morning Post со ссылкой на источник сообщила, что президент Интерпола был задержан и увезен на допрос, как только он прилетел в Китай. Где он находится сейчас, собеседник издания не уточнил.
Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности. До этого он занимал пост заместителя министра общественной безопасности КНР.
Интерпол — это международная организация со штаб-квартирой во французском Лионе, основной задачей которой является объединение усилий разных стран в борьбе с уголовной преступностью. Она была основана в 1921 г. и сейчас включает почти 200 стран.