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СМИ узнали о жалобах московских властей на дефекты в российском ПО

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы нашел 33 дефекта в приложении «Мойофис почта» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), не позволяющих использовать его для электронной переписки московского правительства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Артема Ермолаева, на тот момент руководившего департаментом.

Письмо датировано 5 сентября и адресовано руководителю Минкомсвязи Константину Носкову и вице-премьеру Максиму Акимову. Ермолаев попросил ведомство повлиять на разработчиков программного обеспечения. Как отмечает газета, 20 сентября аппарат правительства передал письмо в Минкомсвязи, а 21 сентября в министерство обратился гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, заявивший, что 25 пунктов из 33 были исправлены в релизе ПО в 2017 г.

Из протокола совещания у заместителя министра Алексея Соколова от 26 сентября следует, что 25 дефектов были устранены, а еще четыре будут исправлены до апреля 2019 г., пишет газета. Еще две проблемы могут быть устранены «только при четкой формализации требований», указывает газета со ссылкой на протокол встречи.

Представитель ДИТа заявил изданию, что департамент рассматривает возможность участия в тестировании программного обеспечения, Минкомсвязи не предоставило комментариев.

«Новые облачные технологии» – российский разработчик офисного программного обеспечения «Мойофис». Компания создает программные продукты с 2013 г. Продукты компании используют, в частности, Министерство цифрового развития, Росимущество, «Ростех» и «Почта России».