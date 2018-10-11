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Зюганов пожаловался Путину на прокуратуру Хакасии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке из-за представления прокуратуры Хакасии об отмене регистрации кандидата в губернаторы республики от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – заявил Зюганов.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии больше всех кандидатов – 44,8% голосов. Однако в регионе должен пройти второй тур, потому что никто не смог преодолеть необходимый процент голосов избирателей (50%). Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Прокуратура республики принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалова из-за якобы обнаруженных нарушений в документах коммуниста, которые он подал при регистрации, рассказывал «Ведомостям» источник. Избирательная комиссия Хакасии сообщила в четверг, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

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