Политика

Новости

Спецпрокурор Мюллер передал адвокатам Трампа вопросы по «российскому делу»

Спецпрокурор Роберт Мюллер передал адвокатам президента США Дональда Трампа вопросы, касающиеся расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. Юристы Трампа занимаются подготовкой ответов в письменном виде, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Трампу были заданы вопросы только по «российскому делу», другие темы затронуты не были, отметил телеканал. Однако не исключено, что в будущем будут заданы дополнительные вопросы. Факт передачи вопросов свидетельствует о том, что расследование подходит к концу, уточнили источники CNN.

«Мы находимся в постоянных консультациях со спецпрокурором и мы не комментируем эти обсуждения», — прокомментировал ситуацию адвокат Трампа Джей Секулов.

В начале сентября New York Times писала, что Трамп согласился дать письменные показания. Об этом он сообщил в письме Мюллеру, передавало агентство Reuters со ссылкой на источник. После получения письменных ответов Мюллер может попросить Трампа о личной встрече, отмечала газета.

На данный момент Трамп не проходит по делу ни обвиняемым, ни свидетелем. Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Дональд Трамп и его связи с Россией