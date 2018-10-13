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Кадыров предложил устроить Мамаева и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба «Ахмат» и оно готово «при любом исходе уголовного дела» трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева в команду, когда они окажутся на свободе. Об этом Кадыров написал вечером в пятницу в своем Telegram-канале.

При этом Кадыров отметил, что не ждет от Мамаева и Кокорина «звездной игры и забитых мячей». «Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации», — написал Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что футболисты «совершили абсолютно недопустимые поступки», но предложил дать им шанс. «Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать?» — добавил Кадыров. По его мнению, от пребывания в тюрьме Кокорин и Мамаев лучше не станут, а оставшись на свободе, они могли бы попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб.

Футболисты были задержаны в среду и арестованы до 8 декабря. Они подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет лишения свободы. По данным следствия, 8 октября компания, в которой были Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев, избила двух человек в центре Москвы.

Футбольный клуб «Краснодар», за который играет Мамаев, после случившегося заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. «Зенит», в составе которого выступает Кокорин, намерен принять решение, когда завершится расследование в отношении футболистов.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде