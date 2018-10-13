Кадыров предложил устроить Мамаева и Кокорина в футбольный клуб «Ахмат»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба «Ахмат» и оно готово «при любом исходе уголовного дела» трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева в команду, когда они окажутся на свободе. Об этом Кадыров написал вечером в пятницу в своем Telegram-канале.
При этом Кадыров отметил, что не ждет от Мамаева и Кокорина «звездной игры и забитых мячей». «Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации», — написал Кадыров.
При этом глава Чечни подчеркнул, что футболисты «совершили абсолютно недопустимые поступки», но предложил дать им шанс. «Я не знаю, какие для этого существуют юридические возможности. Но почему бы их не поискать?» — добавил Кадыров. По его мнению, от пребывания в тюрьме Кокорин и Мамаев лучше не станут, а оставшись на свободе, они могли бы попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб.
Футболисты были задержаны в среду и арестованы до 8 декабря. Они подозреваются в хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет лишения свободы. По данным следствия, 8 октября компания, в которой были Кокорин, его младший брат Кирилл и Мамаев, избила двух человек в центре Москвы.
Футбольный клуб «Краснодар», за который играет Мамаев, после случившегося заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. «Зенит», в составе которого выступает Кокорин, намерен принять решение, когда завершится расследование в отношении футболистов.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде
Михаил Терещенко / ТАСС
Футболисты Александр Кокорин (на фотографии) и Павел Мамаев были задержаны в среду, 10 октября, по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы. Все обвиняемые арестованы на два месяца
1/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц)
2/8
Артем Геодакян / ТАСС
Статья предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. На фотографии Павел Мамаев
3/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом заявил сам водитель
4/8
Артем Геодакян / ТАСС
Спустя несколько часов они предположительно напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин
5/8
Зыков Кирилл / АГН Москва
Расследование, «учитывая широкий общественный резонанс», было передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве
6/8
Михаил Терещенко / ТАСС
ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста
7/8
Артем Геодакян / ТАСС
После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом
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Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову $2 млн (столько составляет гонорар спортсмена за бой с Конором Макгрегором) за переход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию соревнований по ММА — Bellator.
«Я думаю, что UFC неправильно поступает с Хабибом. Они не ведут себя так же с Макгрегором», — написал рэпер в Instagram. Он отметил, что UFC – не единственная организация, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам. Музыкант пообещал заплатить Нурмагомедову $2 млн наличными «хоть сегодня», если тот согласится выступать в Bellator.
Российский боец в комментариях поблагодарил рэпера за поддержку и сообщил, что свяжется с ним, когда прилетит в США.
В воскресенье Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.
Позже Нурмагомедов сообщил, что причиной конфликта стали оскорбления в его сторону. По словам спортсмена, Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».
В отношении спортсмена и его команды начата проверка, по итогам которой UFC может применить какие-либо санкции в отношении Нурмагомедова, если посчитает его зачинщиком драки. До окончания расследования организация заморозила выплату россиянину гонорара за бой в размере $2 млн.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
John Locher / AP
Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил титул действующего чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе, одержав победу над Конором Макгрегором
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
В четвертом раунде из пяти Нурмагомедов применил удушающий прием, через несколько секунд ирландец сдался
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John Locher / AP
Нурмагомедов после победы выпрыгнул из октагона в зал, где началась массовая потасовка
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John Locher / AP
После боя Нурмагомедову не стали надевать пояс чемпиона – президент UFC Дэйна Уайт объяснил Хабибу, что, согласно регламенту, тот не имел права покидать пределы октагона для драки
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
«Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» – говорил Хабиб после боя (цитата по «Чемпионату»)
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John Locher / AP
Несколько представителей команды Нурмагомедова были задержаны полицией. «Слышал, что [после драки] арестовали троих. Не знаю, кто это конкретно. Но Макгрегор не стал писать на них заявление, так что их отпустили», – сказал президент UFC
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John Locher / AP
Позже Нурмагомедову все же отдали пояс, он пришел с ним на пресс-конференцию после боя. Но президент UFC заявил, что он не может «гарантировать на 100%, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося»
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John Locher / AP
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 229 в Лас-Вегасе
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Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
Билеты на этот бой были раскуплены за три минуты, сообщал Dublin Live. Стоимость билетов на бой начиналась от $200 и достигала нескольких тысяч
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John Locher / AP
Нурмагомедов не получит гонорар за бой до окончания расследования драки. До боя стало известно, что гонорар россиянина составит $2 млн, а его соперника — $3 млн
10/13
John Locher / AP
Нурмагомедов до поединка с Макгрегором одержал 26 побед во всех своих 26 боях. Из них 8 – нокаутом, 8 – сдачей соперника и 10 – решением судей
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John Locher / AP
Макгрегор одержал 21 победу в 24 боях, из них 18 побед нокаутом, одну – сдачей и две – решением судей. Он стал первым в истории бойцом UFC, который одновременно обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях
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Kazbek Basayev / Reuters
После победы Нурмагомедова на улицах Махачкалы начались массовые гуляния
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Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов не планирует в будущем заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил в субботу на собрании, где был официально представлен временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.
Хамитов планирует заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью. Он также заявил о готовности помогать команде Хабирова во время переходного периода. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — отметил Хамитов (его цитирует «Интерфакс»).
В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Врио главы Башкирии до выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров.
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Перевозивший металлолом теплоход под флагом Панамы в субботу затонул в Черном море в 50 милях от берега Крыма, за пределами российских территориальных вод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Экипаж судна был спасен. По предварительным данным, причиной затопления судна стало смещение груза.
Сигнал о бедствии поступил в морской спасательный центр Севастополя около семи часов утра по московскому времени, рассказал представитель ведомства. Капитан теплохода сообщил дежурному, что судно находится в опасном состоянии, и попросил эвакуировать экипаж. Примерно через два с половиной часа к теплоходу подплыл греческий танкер и забрал с судна восемь членов экипажа — двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. В воскресенье их доставят в Новороссийск (Краснодарский край).
Сам теплоход полностью затонул на глубине около двух километров. Как сообщил представитель севастопольского спасательного центра, судно с металлоломом шло из Керченского пролива в Турцию.
О причинах затопления теплохода пока говорить сложно, сказал «РИА Новости» представитель Росморречфлота. По предварительным данным, он затонул из-за внештатного смещения груза, добавил собеседник агентства.
Политика
Новости
SANA сообщило о применении международной коалицией белого фосфора в Сирии
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Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники. По их данным, бомбардировке подвергся город Хаджин на юго-востоке провинции. Информации о погибших и пострадавших у агентства нет.
В то же время государственный сирийский телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источники сообщает, что удар коалиции привел к жертвам и раненым среди мирных жителей. По данным канала, один из снарядов попал в местную пекарню, в которой находились мирные граждане. Число погибших и пострадавших не уточняется.
Дополнительные протоколы от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны запрещают применение боеприпасов с белым фосфором в случае, если это угрожает гражданским лицам. США не подписали эти протоколы.
Белый фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, при горении он развивает температуру до 1300°C. Горение сопровождается выделением едкого дыма и продолжается до тех пор, пока не выгорит весь фосфор или не прекратится доступ кислорода. Поэтому использование фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров.
При попадании на кожу белый фосфор вызывает тяжелые ожоги. Кроме того, он является ядовитым, отравление наступает при вдыхании паров и дыма.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
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Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
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Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71
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Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Евгения Парфенова. Он не уточнил диагноз артиста, сославшись на врачебную тайну.
Друг Джигарханяна бизнесмен Артур Согомонян сообщил «РИА Новости», что артист, предположительно, пробудет в больнице около двух недель. «Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения», — сказал Согомонян, не уточнив диагноз.
С начала года это пятая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он проходил лечение в стационаре в мае. В середине января актер был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Тогда его увезли в больницу из здания театра. В конце января Джигарханяна снова госпитализировали. В апреле сообщалось, что артист впал в кому из-за проблем с легкими.
Джигарханяну 83 года, он родился 3 октября 1935 г. Сейчас он занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра.
На счету актера более 200 ролей, в том числе в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя». Народный артист награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом Почета Армении.
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Картина «Девочка с шаром» британского художника Бэнкси после самоуничтожения на аукционе приобрела статус арт-объекта и получила новое название, сообщает CNN со ссылкой на заявление аукционного дома Sotheby's. Теперь произведение называется «Любовь в мусорной корзине».
Работа получила идентификационный сертификат Бэнкси, в дальнейшем она будет выставляться в корзине для мусора. Владельцем произведения стала коллекционер из одной европейской страны, имя которой не называется. Эта та самая покупательница, которая приобрела «Девочку с шаром» по итогам торгов за $1,4 млн, сообщил аукционный дом.
Картина Бэнкси стала первым произведением искусства, самоуничтожившимся после продажи. Сразу после того, как она была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, картина начала проходить через устройство для измельчения бумаги (шредер), которое было встроено в раму.
Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. По требованию художника она продавалась вместе с позолоченной рамой, которая считалась неотъемлемым элементом работы. Позже художник опубликовал видео, в котором показал, как он встроил шредер в раму.
Политика
Новости
В Дагестане во время спецоперации ранили полицейского
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Силовики заблокировали дом с боевиками в Хасавюртовском районе Дагестана, идет спецоперация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, один полицейский получил ранение.
Как рассказал собеседник агентства, неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда те проводили адресную проверку частного дома. На место были подтянуты дополнительные силы спецслужб, начался штурм дома, из которого была открыта стрельба. Сколько внутри здания находится боевиков, пока неизвестно.
По данным ТАСС, в доме двое или трое боевиков. Источник агентства сообщил, что спецназ уже вошел в здание.
Информацию о перестрелке и начале штрурма подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, в Хасавюртовском районе Дагестана с марта действует режим контртеррористической операции.
В последнее время в этом районе произошло несколько столкновений боевиков с силовиками. Так, в конце августа неизвестные обстреляли полицейских из автомобиля, остановленного для проверки. Тогда двое полицейских были ранены, а преступники скрылись с места происшествия. 14 сентября произошел аналогичный инцидент, но стрелявший был ликвидирован.
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Компания Tesla, производящая одноименные электромобили, подала заявку на регистрацию бренда текилы Teslaquila, сообщил телеканал CNBC. По его данным, заявка была подана в начале недели в американское ведомство по патентам и товарным знакам. Представитель Tesla не стал комментировать информацию.
Гендиректор Tesla Илон Маск позже написал в Twitter, что Teslaquila появится уже скоро и опубликовал фотографию бутылки, на этикетке которой изображен логотип компании.
В январе Маск презентовал портативный огнемет, разработанный его стартапом Boring company. До этого Tesla на спор запустила в Австралии самую большую в мире литий-ионную батарею, которая была построена в сжатые сроки.
Как прошел пуск Falcon Heavy
John Raoux / AP
7 февраля компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy
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Joe Skipper / Reuters
Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7000 км
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John Raoux / AP
После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, центральный блок ракеты-носителя должен сесть на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You»
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Space X
Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было: вместо этого Маск решить отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
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Space X
Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды»
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Space X
Tesla должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса
6/9
Space X
«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду. Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет», – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник
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Gregg Newton / Reuters
Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy
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Gregg Newton / Reuters
Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека
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Facebook рассказал детали о кибератаке, которая произошла ранее в сентябре и затронула десятки миллионов пользователей. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Она подтвердила, что хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая существовала между июлем 2017 г. и сентябрем 2018 г. и касалась функции «Посмотреть как» (View as), позволяющей пользователям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи.
Социальная сеть обнаружила «необычный всплеск активности», который начался 14 сентября, и запустила расследование. 25 сентября была найдена уязвимость и было определено, что речь идет об атаке. В течение двух дней уязвимость устранили, таким образом остановив атаку. Функция «Посмотреть как» была отключена.
«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует произошедшее и просило не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», – подчеркивает Facebook.
Атака, отметила социальная сеть, затронула меньшее количество пользователей, чем предполагалось ранее, – не 50 млн, а 30 млн. Узнать, подверглись ли они атаке, пользователи могут через Help Center. Также Facebook пообещал в ближайшие дни направить 30 млн пользователей, подвергшимся атаке, сообщения, в которых будет рассказываться, к какой информации злоумышленники могли получить доступ и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить свои данные.
Экономика
Новости
Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год
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Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития. Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.
В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре – декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября, – 65,97 руб./$.
В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2–3,3%.
В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен, согласно прогнозу Минэкономразвития, ускорится до 3,5–3,7%.
В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем году на 1,8%, в следующем – на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. – с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
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Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
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Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
6/22
Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
7/22
Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
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Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
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Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
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Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
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Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
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Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
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Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
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Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе». Об этом сообщается на сайте Порошенко.
В решении отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей, а также в Керченском проливе, которые «обусловлены агрессивными действиям» России, СНБО «констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины». Последнее, по мнению совета, обусловлено тем, в частности, что Россия злоупотребляет положениями международных договоров о сотрудничестве в акватории Азовского моря и Керченском проливе и стремится «к полному доминированию» в Черноморском регионе. Также Россия создает «наступательную военную группировку вблизи границ Украины» и активизирует работу спецслужб.
Согласно этому решению украинскому МИДу поручено «обнародовать в установленном порядке, уведомив секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, т. е. линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами».
Кабинету министров по этому решению поручено сделать заключение «по факту загрязнения окружающей природной среды» в Крыму, обнародовать «актуальную экологическую информацию» и принять меры «для предотвращения вредного воздействия на здоровье и имущество граждан».
Кроме того, СНБО должен создать рабочую «ситуативную группу» по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе «с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений».