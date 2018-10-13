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Бывший глава Башкирии объявил об уходе из политики

Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов не планирует в будущем заниматься политической деятельностью. Об этом он сообщил в субботу на собрании, где был официально представлен временно исполняющий обязанности главы республики Радий Хабиров.

Хамитов планирует заниматься производством, научной и исследовательской деятельностью. Он также заявил о готовности помогать команде Хабирова во время переходного периода. «Я знаю, насколько тяжела ноша главы республики. Это огромная ответственность, колоссальная нагрузка», — отметил Хамитов (его цитирует «Интерфакс»).

В четверг, 11 октября, президент Владимир Путин принял досрочную отставку Хамитова по собственному желанию. Врио главы Башкирии до выборов, которые пройдут в сентябре следующего года, был назначен мэр подмосковного Красногорска Радий Хабиров.

Хамитов руководил Башкирией с 2010 г. В 2014 г. по итогам досрочных выборов он набрал 81,71% голосов и был переизбран на второй срок. Срок полномочий Хамитова на посту главы Башкирии истекал в 2019 г.