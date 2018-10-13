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Синод РПЦ пообещал жесткий ответ на решение Константинополя по Украине

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) даст жесткий и адекватный ответ на последние решение Константинопольского патриархата по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков. В субботу он вместе с патриархом прибыл с визитом в Минск, где 15 октября пройдет заседание Священного синода РПЦ.

Патриарх Кирилл в свою очередь выразил надежду на то, что православная церковь «найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство» (его слова приводит «РИА Новости»).

Синод Константинопольского патриархата 11 октября подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

РПЦ выступает против предоставления автокефалии украинским церковным структурам. 14 сентября она объявила, что прекращает молитвенное поминовение патриарха Варфоломея, и отказалась участвовать в структурах под председательством этого патриарха.