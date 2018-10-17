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Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

В Керчи случилось ужасное убийство, прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, сказал Порошенко. По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, которая считает Крым украинской территорией. «Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия», – заявил Порошенко.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 пострадали. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа – Владислав Росляков. Он застрелился. Действовал он один или у него были соучастники – пока неизвестно. Директор колледжа Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с Бесланом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На сайте генпрокуратуры Украины появилось сообщение, что прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва в крымском колледже по статье о теракте. При этом украинское ведомство возбудило дело «по сообщению в средствах массовой информации».

В керченском колледже произошел взрыв