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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
В Керчи случилось ужасное убийство, прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело, сказал Порошенко. По его словам, расследование таких дел является важным для Украины, которая считает Крым украинской территорией. «Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, – это трагедия», – заявил Порошенко.
В среду в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, около 50 пострадали. Устроил нападение, предположительно, студент колледжа – Владислав Росляков. Он застрелился. Действовал он один или у него были соучастники – пока неизвестно. Директор колледжа Ольга Гребенникова сравнила произошедшее с Бесланом. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове объявлен трехдневный траур.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). На сайте генпрокуратуры Украины появилось сообщение, что прокуратура Республики Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва в крымском колледже по статье о теракте. При этом украинское ведомство возбудило дело «по сообщению в средствах массовой информации».
В керченском колледже произошел взрыв
ТАСС
В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По данным СК, 17 человек погибло, более 40 пострадало, большая часть из них – подростки
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Крым ИНФО
В результате теракта в Политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки
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ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи
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Крым ИНФО
Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)
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Екатерина Кейзо / ТАСС
К зданию колледжа подогнали БТР
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На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения
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Российский миллиардер Олег Дерипаска предоставил Высокому суду Лондона акции своих компаний стоимостью $245 млн в залог, чем гарантировал оплату судебных издержек и материальных претензий в случае проигрыша по делу «Трехгорной мануфактуры». Об этом говорится в материалах суда. Первым на это внимание обратили «Открытые медиа».
Акции каких именно компаний предоставил Дерипаска суду – не указано. Представители миллиардера не ответили на запрос «Открытых медиа».
Дерипаска разбирается в суде с бывшим председателем Внешэкономбанка Владимиром Чернухиным и его гражданской женой Лолитой Данилиной. Предмет спора – «Трехгорная мануфактура» в Москве, где сейчас расположены офисы, рестораны, магазины и др.
В конце 2017 г. суд признал Чернухина совладельцем компании «Трехгорная мануфактура» и обязал выплатить Дерипаску ему $95,2 млн. Однако последний обжаловал решение.
Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура», писал Forbes. Доля Чернухина была оформлена на Данилину. Она долгое время занималась операционным управлением «Трехгорной мануфактуры». Потом отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились, пишет Forbes. В 2010 г. Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого, уточняет издание. Именно после этого Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне. Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона, писал Forbes. По данным издания, она пытается доказать, что была реальным акционером Navio, а не представляла интересы Чернухина. Судебные расходы ей оплачивает Дерипаска, писало издание со ссылкой на данные консалтингового агентства SC Strategy.
Дерипаска находится на 19 месте в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает состояние предпринимателя в $6,7 млрд. Среди компаний, которые контролирует Дерипаска, есть En+, UC Rusal, «Базовый элемент», Группа ГАЗ, «Русские машины», агрохолдинг «Кубань».
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Министр культуры России Владимир Мединский сделал выговор гендиректору Росгосцирка Дмитрию Иванову. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.
Причина — нарушения сроков завершения капитального ремонта Омского цирка. Приказ о дисциплинарном взыскании был подписан 11 октября 2018 г.
Росгосцирк обязан до 17 октября представить план-график завершения работ по ремонту цирка, отметила пресс-служба. Профильный департамент в Минкультуры в свою очередь должен собрать предложения «по укреплению кадрового состава Росгосцирка по направлению строительства и капитального ремонта» и «определить кандидатуры должностных лиц, ответственных за руководство указанным направлением».
Как пояснил пресс-секретарь Мединского Юрий Бондаренко, цирк был сдан в эксплуатацию, но некоторые внутренние работы завершены не были — в частности, по установке систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования. По словам Бондаренко, в марте прошло совещание с участием министра, на котором руководство Росгосцирка заверило, что все недочеты будут устранены до октября, но этого не произошло. Кроме того, министра не уведомили о срыве сроков, отметил пресс-секретарь руководителя ведомства.
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Несколько государственных инвестиционных фондов в США поддержали предложение снять Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров Facebook. Это, в частности, казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер, который контролирует деятельность пенсионного фонда госслужащих города (активы – $195 млрд), а также казначеи штатов Род-Айленд, Иллинойс и Пенсильвания. В своем заявлении они поддержали предложение, которое в июне сделал фонд Trillium Asset Management, сообщает The Wall Street Journal. «Чтобы вывести Facebook из той неприятной истории, в которой она оказалась, и восстановить доверие американцев и инвесторов, необходим независимый председатель совета директоров», – говорится в заявлении Стрингера.
В последние годы Facebook оказалась в центре нескольких скандалов - от использования соцсети для возможного вмешательства в выборы в США и распространения ложной информации до передачи данных пользователей третьим лицам и взлома десятков миллионов аккаунтов. Акции компании с июля упали на 27%, в этом году ее покинули сооснователи Instagram и WhatsApp.
Хотя вся больше инвесторов заявляют о необходимости передать должность председателя независимому директору, который бы помог Цукербергу, также занимающему пост гендиректора, улучшить корпоративное управление, вряд ли это будет иметь практические последствия для основателя компании. Цукерберг контролирует 59,9% голосов. В 2017 г. аналогичное предложение разделить должности набрало чуть более 50% голосов акционеров, если не учитывать доли 13 топ-менеджеров и директоров Facebook, включая Цукерберга, говорится в заявлении казначеев. Их нынешнее предложение может быть вынесено на голосование на годовом собрании акционеров в мае 2019 г.
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал совладельца компании «Юлмарт» Михаила Васинкевича банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Это следует из документов в картотеке арбитражных дел. Постановление пока не опубликовано.
Другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин подал иск о банкротстве Васинкевича в январе 2018 г. из-за долга в размере 405 млн руб. «Попытка решить свои финансовые проблемы за счет шантажа мажоритариев и требования у них неадекватной суммы за свой пакет акций «Юлмарта» закончилась тем, чем закончилась. Жадность до добра не доводит», – говорит адвокат Костыгина Олег Сергеев. Сам Васинкевич ранее говорил, что денежные требования искусственно сформированы и предъявляются с целью оказания давления, передает ТАСС.
Костыгин и Август Мейер (контролируют 31,6 и 29,9% владельца «Юлмарта» – компании UHL) разошлись с партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) во мнениях о том, как дальше развивать бизнес. После этого у ритейлера начались проблемы с кредиторами.
В начале октября 2017 г. Смольнинский районный суд отправил Костыгина под домашний арест. Он обвиняется в мошенничестве с кредитом Сбербанка. По версии следствия, чтобы получить деньги, в кредитную организацию были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В сентябре панамская компания Ledaro Investments S.A. (принадлежит председателю совета директоров и основному владельцу «Петербургского нефтяного терминала» Михаилу Скигину) потребовала банкротства «Юлмарта».
Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин в суде
Антон Ваганов / для Ведомостей
Вечером 10 октября Следственный комитет Петербурга задержал совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина по делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Константин Добрынин
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Антон Ваганов / для Ведомостей
По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров «Юлмарта», заключил в марте 2016 г. договор со Сбербанком об открытии кредита. Для его получения в Сбербанк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта», говорится в сообщении СКР. В апреле 2016 г. Сбербанк перечислил 1 млрд руб., которыми Костыгин распорядился по своему усмотрению
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Защита попросила о закрытом режиме из-за того, что на заседании будут оглашены персональные данные Костыгина и информация о состоянии здоровья членов его семьи. Следователь и прокурор поддержали просьбу
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Смольнинский суд Санкт-Петербурга поддержал просьбу защиты обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и продолжил заседание в закрытом режиме. Прессу вывели из зала
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Накануне стало известно об обысках у Костыгина и его задержании. СКР сообщил, что в ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи, предметы и документы
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Следователи будут ходатайствовать о домашнем аресте обвиняемого
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Антон Ваганов / для Ведомостей
Источники «Фонтанки» сообщали, что дело было возбуждено по заявлению Сбербанка. В банке подтверждали «Ведомостям», что обращались к правоохранителям из-за мошенничества при получении кредита лицами из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта»
7/8
Антон Ваганов / для Ведомостей
«Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений», – передал адвокат Костыгина слова предпринимателя
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Верховный суд изменил категорию преступления бывшему заместителю начальника управления Следственного комитета по Москве Денису Никандрову, передает «Интерфакс». В суде Никандров настаивал, что суд первой инстанции не учел смягчающие обстоятельства. Адвокат осужденного Павел Черняк во время заседания заявил, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала». Черняк обратил внимание суда на сотрудничество Никандрова со следствием.
«Приговор Московского городского суда от 16 августа в отношении Никандрова изменить: изменить категорию преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" преступление, назначить отбывание наказания в колонии общего режима», — огласил решение судья.
Помимо этого Никандрову пересчитан срок наказания. Время содержания под стражей осужденного с 19 июля 2016 г. по 17 октября 2018 г. засчитано в срок лишения свободы из расчета день за полтора дня. Таким образом, по мнению суда, Никандров уже отбыл около 3,5 из 5,5 лет.
Мосгорсуд 16 августа приговорил Никандрова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Экс-замначальника СК по Москве был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции.
Бывший замначальника СК по Москве был задержан летом 2016 г. вместе с экс-руководителем Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. Следствие считает, что фигуранты дела получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец). Полицейские задержали Кочуйкова после перестрелки у ресторана Elements в центре Москвы.
Ламонов и Максименко ранее были приговорены судом к 5 годам и 13 годам колонии строгого режима соответственно. Ламонову суд назначил штраф в размере 32 млн руб., Максименко — 165 млн руб.
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Число погибших в Керченском политехническом колледже возросло до 19 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.
В среду в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и была стрельба. Сначала Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о десяти погибших и около 50 пострадавших, но потом число жертв начало расти. Следственный комитет России (СКР) уточнил, что большая часть раненых – подростки.
По предварительным данным, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он застрелился, его тело нашли на втором этаже учебного заведения, рядом с ним лежало помповое ружье, сообщали в НАК. Пока точно неизвестно, действовал он один или у него были сообщники. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Падение реальных доходов населения России в сентябре ускорилось до 1,5% в годовом выражении с 0,9% в августе (в июле был рост на 2,4%, в июне — 0,5%, в мае — 0,2%). Об этом говорится в докладе Росстата. Реальные доходы населения в сентябре по сравнению с августом не изменились.
В среднем на душу населения в сентябре доход составил 31 982 руб., что на 2,7% превышает показатель сентября 2017 г. и на 0,4% - августа 2018 г.
В сентябре средняя зарплата составила 42 200 руб.: рост на 10,8% в номинальном и 7,2% в реальном выражении к сентябрю прошлого года. За девять месяцев зарплаты увеличились на 11,1% в номинальном выражении к 2017 г. и на 8,4% - в реальном.
В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги
PIXABAY
Доступность жилья станет ключевой проблемой в Европе в 2018 г. Инвестиции в квартиры для сдачи в аренду, жилье для студентов и пенсионеров становятся приоритетными. Такой вывод содержится в исследовании PwC «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости в 2018 г.». Аналитики PwC и и компании Urban Land Institute опросили 818 участников рынка недвижимости: инвесторов, руководителей инвестфондов, девелоперов и банков, а также брокеров и консультантов. Они оценили степень инвестиционной привлекательности крупнейших европейских городов по пятибалльной шкале
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Берлин занимает первое место в рейтинге (4,3 балла) и остается самым благоприятным городом для инвесторов. По размеру ставок капитализации Берлин - самый дорогой город в Германии, он опережает Мюнхен, чего не было раньше. Несмотря на высокие цены на недвижимость, рынок выглядит стабильным и подкреплен высоким ростом населения и развитием бизнес-среды. Инвесторы ожидают рост ставок капитализации, несмотря на то что они и так на рекордно высоком уровне. В текущем году в недвижимость Берлина вложено 9 млрд евро
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Низкая процентная ставка и продолжающаяся урбанизация являются основными факторами высокой инвестиционной привлекательности жилой недвижимости в Копенгагене (4,13 балла и второе место в рейтинге). За текущий год инвесторы купили в мегаполисе недвижимости на 3 млрд евро. Наиболее привлекательна жилая недвижимость, в том числе жилье для студентов
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Немецкий Франкфурт (4,13 балла) в рейтинге разделяет второе место с Копенгагеном. Германия и, в частности, Франкфурт больше всего выиграли от Brexit. По оценке Ассоциации зарубежных банков, в результате Brexit количество рабочих мест во Франкфурте увеличится в пределах 3000-5000. Банковские группы и финансовые корпорации - Citigroup, Morgan Stanley, Nomura Holdings и Standard Chartered - уже выбрали город в качестве будущей штаб-квартиры. В городе отмечается рост инвестиционной активности. В первые полгода 2017 г. сделки с недвижимостью превысили 2,8 млрд евро, при этом только во II квартале прошли сделки на 2 млрд евро
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Еще один немецкий город- Мюнхен (на фото) вошел в пятерку самых привлекательных для инвестиций в недвижимость. Как и в Берлине, здесь довольно высокие цены на недвижимость, что подкрепляется высоким спросом. Новостроек в городе немного из-за отсутствия свободных участков земли. Строительство ведется в основном на окраинах. В городе довольно высокая покупательная способность, поскольку там практически нет безработных. За текущий год в недвижимость Мюнхена было инвестировано 6 млрд евро
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Инвесторы надеются, что от выхода Великобритании из ЕС также выиграет и Мадрид (4,06 балла). Ставки аренды как на коммерческую недвижимость, так и на жилье в мегаполисе продолжают расти. «В городе хорошие перспективы развития для бизнеса», - отмечают респонденты в исследовании PwC. Но отмечается, что повышенные политические риски, связанные с желанием Каталонии отделиться, будут сдерживать инвесторов в ближайшем будущем. В этом году в недвижимость Мадрида было вложено 7 млрд евро
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Четвертый по величине рынок недвижимости в Германии - Гамбург в этом году упал со второго места в 2016-2017 гг. сразу на 6-ю строчку в рейтинге (4,07 балла). «Мюнхен и Гамбург являются сложными рынками из-за сочетания высокой арендной платы и низкой доходности (3,25%)», - комментирует немецкий управляющий активами. В первом полугодии 2017 г. в Гамбурге было продано недвижимости на 1,3 млрд евро, что на 34% ниже показателя за аналогичный период 2016 г. Но это связано не с ослаблением спроса, а с дефицитом предложения
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Рынок недвижимости Дублина (4,02 балла) «близок к полному восстановлению», говорится в исследовании. Кризис поменял портрет покупателей: в городе меньше стало частных инвесторов из США и больше институциональных денег из Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Сокращение доходности уже произошло, и дальнейшего падения не ожидается. Доходность от инвестиций в качественные офисы сейчас составляет 4,5-5% при арендной ставке в среднем в 590-645 евро за кв. м в год. Инвесторы рассматривают город как хорошее место для стабильного дохода
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Столица Швеции Стокгольм (3,97 балла) демонстрирует рекордный для Европы уровень инвестиций в инфраструктуру. В Стокгольме строится новая кольцевая дорога и трамвайные линии, которые изменят динамику пригородного рынка. Большинство муниципалитетов вокруг Стокгольма расширятся и станут лакомым куском для инвесторов в офисы, торговые центры и логистику. Сейчас эти сегменты показывают доходность соответственно в 3,5, 4 и 5,5%. Стокгольм развивается по модели Кремниевой долины, отмечают инвесторы и сравнивают город с Сиэтлом
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Люксембург станет самой привлекательной альтернативой Лондону. Страна демонстрирует сильный рост экономики и масштабные инвестиции в промышленные объекты, центры обработки данных и логистику. «Город является платформой для финансовой отрасли», - говорят инвесторы. Основные риски они видят в нехватке инфраструктуры, доступного жилья и дороговизне жизни, которая оказывается не по карману для более чем полумиллиона жителей города
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Амстердам замыкает десятку лучших городов Европы для инвестиций (4,07 балла). Эксперты отмечают сокращение переизбытка офисов в столице Голландии, быстрый рост арендных ставок, что повышает инвестиционную привлекательность офисной недвижимости. Амстердам - место притяжения институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии, которые быстро выкупают офисные здания в городе. Большие перспективы для инвестиций в жилой сегмент - особенно в городе не хватает социального и доступного жилья
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Tim Ockenden / AP
Лондон остается бессменным лидером по объему инвестиций (31 млрд евро в 2017 г.), но после решения о выхода Великобритании из ЕС город скатился в конец рейтинга (3,17 балла) самых перспективных городов и занял 27-е место. Респонденты ожидают в 2018 г. сокращение инвестиций в Лондоне и падение цен на недвижимость в Великобритании
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
Москва находится внизу рейтинга (30-е место и 2,89 балла), однако оживление арендного рынка, снижение процентных ставок и инфляции являются положительным сигналом для инвесторов. Сейчас основную долю в недвижимости в Москве составляет российский капитал, но рекордно низкая стоимость качественных активов (близкая к replacement cost) и формирование обеспеченного среднего класса должны привлечь в Москву крупных зарубежных игроков в ближайшие 2-3 года
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Гендиректор Tesla Илон Маск планирует потратить $20 млн на покупку акций Tesla на фондовом рынке, сообщает CNBC. Телеканал ссылается на заявление, касающееся соглашения между комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Маском. Это соглашение позволило снять с Маска обвинения в мошенничестве, связанные с его заявлениями о планах сделать Tesla непубличной компанией.
Маск приобретет акции во время окна, позволяющего топ-менеджерам публичных компаний делать это. Он купит их по той цене, по которой они будут котироваться в тот момент. Благодаря этой новости акции Tesla подорожали на 2% перед началом торговой сессии в среду. Но с начала 2018 г. они подешевели на 11%.
Маск — крупнейший акционер Tesla, ему принадлежат акции более чем на $9 млрд, отмечает CNBC. Рыночная капитализации компании равна $47,18 млрд. Причем в мае Маск купил акции Tesla стоимостью $9,9 млн, а в июне — еще на $24 млн.
Соглашение между Маском и SEC было одобрено судом во вторник. По его условиям, Tesla и Маск должны выплатить по $20 млн штрафа в течение 14 дней, отмечает The Wall Street Journal. Также Маск к 13 ноября должен уйти с поста председателя совета директоров Tesla минимум на три года, а компания обязана следить за тем, чтобы он больше не делал заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение. Кроме того, в совет директоров Tesla должны войти два независимых директора.
Авто
Новости
Основанная Джабраиловым ассоциация предложила сделать платным въезд в Москву
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр. Письмо со своими предложениями ассоциация направила в столичную мэрию, сообщает «РИА Новости» (документ есть в распоряжении агентства).
Предприниматели предложили мэрии установить гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) взимать 50 руб., за въезд в пределы ТТК и до Садового кольца — 100 руб., от Садового до Бульварного кольца — 200 руб. С тех, кому нужно в самый центр столицы — в пределы Бульварного кольца, «Аванти» предложила брать 300 руб. Срок действия оплаты – 24 часа, льгот не предусмотрено, не платить за перемещение по городу смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.
Необходимость введения платного въезда в Москву «Аванти» объясняет сильной транспортной загруженностью столицы. Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог, приводит ассоциация данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 г. Бизнесмены предлагают сделать платным въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и во всех российских городах с населением более 5 млн человек.
Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подтверждал «Ведомостям», что московские власти не рассматривают вопрос введения платного въезда в город.
Платный въезд в город практикуется во многих городах мира. Например, он есть в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.
«Аванти» была основана бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, который год назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади и был исключен из «Единой России». В «Аванти» входят бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и др., говорится на ее сайте. Организация взаимодействует с Минздравом, Росприроднадзором, Россельхознадзором, отмечается там же. Среди ранее выдвинутых предложений «Аванти» – создание в России криптоофшоров и запрет чиновникам отдыхать в странах, которые ввели против России санкции.
В каких странах лучшие дороги, а где – худшие
Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images
Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг стран по качеству автомобильных дорог. Кто его возглавил, а кто оказался аутсайдером – в фотогалерее «Ведомостей» Место: 1 Страна: Объединённые Арабские Эмираты
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Место: 2 Страна: Сингапур
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Место: 3 Страна: Швейцария
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Место: 4 Страна: Гонконг
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Место: 5 Страна: Нидерланды
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Место: 6 Страна: Япония
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Место: 7 Страна: Франция
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Место: 8 Страна: Португалия
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Место: 136 Страна: Демократическая Республика Конго
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Сбербанк с 15 октября увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1–2 процентных пункта, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. «Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки», – пояснил он.
Согласно размещенным на сайте Сбербанка данным, минимальная ставка по кредиту (от 300 000 до 1 млн руб.) для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту банка, составляет 12,9%, минимальная ставка для остальных клиентов – 13,9%. Минимальная ставка по кредиту (до 300 000 руб.) для зарплатных клиентов – 13,9%, для остальных – 14,9%. Ставка по кредиту от 1 млн руб. при получении зарплаты или пенсии на счет в Сбербанке – 12,9%, для остальных клиентов – 13,9%.
В августе Сбербанк снижал ставки по кредитам на любые цели в рамках акции на 0,2–1,2 п. п. С 15 октября акция завершилась. С 12 октября Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, а ранее – по валютным депозитам.
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
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В здании Керченского политехнического колледжа нашли бомбу. Об этом рассказал представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала «Россия 24». По словам Пржездомского, на месте работают взрывотехники. Причины произошедшего устанавливаются.
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших и более 40 раненых. Предполагаемый убийца – студент 4-го курса этого колледжа. Он застрелился, его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, отметил Аксенов. Рядом с подозреваемым лежало помповое ружье, из которого он мог застрелиться, добавил Пржездомский. СКР раскрыл имя подозреваемого – это Владислав Росляков.
«Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии