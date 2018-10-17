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Число погибших в керченском колледже увеличилось до 19 человек

Число погибших в Керченском политехническом колледже возросло до 19 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора крымского Центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина.

В среду в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и была стрельба. Сначала Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о десяти погибших и около 50 пострадавших, но потом число жертв начало расти. Следственный комитет России (СКР) уточнил, что большая часть раненых – подростки.

По предварительным данным, нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он застрелился, его тело нашли на втором этаже учебного заведения, рядом с ним лежало помповое ружье, сообщали в НАК. Пока точно неизвестно, действовал он один или у него были сообщники. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Сначала СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), но позже переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В Крыму объявлен трехдневный траур.

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