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Bloomberg узнал срок подготовки Мюллером итогового доклада по России

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в последние президентские выборы в США, подготовит итоговый доклад по делу после выборов в американский конгресс в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Мюллер сталкивается с нарастающим давлением: ему надо либо предъявить обвинения, либо закрыть дело, уточняет агентство. Ожидается, что он вынесет заключение по ключевым аспектам расследования, по данным Bloomberg: есть ли очевидные доказательства сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, и предпринимал ли он какие-либо действия, которые представляют собой воспрепятствование правосудию. Офис Мюллера отказался от комментариев Bloomberg.

Это не означает, что выводы Мюллера будут обнародованы, уточняет Bloomberg. Он может представить выводы только своему начальнику – заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, объясняет агентство. При этом Трамп заявлял, что может после выборов заменить Розенстайна.

До выборов Мюллер вряд ли огласит что-то, потому что прокуроры должны избегать в преддверии выборов каких-либо действий, которые могут повлияют на их результат, отмечает Bloomberg. Это означает, что дни после выборов могут стать самым важным периодом за то время, когда Мюллер начал расследовать вмешательство России в выборы США, делает вывод агентство.

Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве.

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