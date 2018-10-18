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Кремль сообщил об отмене вступительной речи Путина на «Валдае»

Формат участия президента Владимира Путина в форуме «Валдай» в этом году изменится, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Модальность присутствия главы государства в этом году будет несколько другой: как такового не будет вводного выступления — вводная часть будет выполнена путем модерирования Федора Лукьянова, он будет вдвоем с президентом перед залом «валдайцев», — рассказал Песков. Вторая часть форума осталась неизменной: Путин ответит на вопросы участников форума, добавил представитель Кремля.

«Вы знаете, что, как правило, это (общение Путина с экспертами на "Валдае". — «Ведомости») проходит весьма содержательно и интересно», — напомнил Песков. По его словам, после традиционной дискуссии Путин продолжит общение с участниками форума в менее формальной обстановке: «Это будет такой небольшой прием, где «на ногах» уже можно и по отдельности пообщаться с участниками форума и проговорить те темы, которые не успели проговорить во время пленарки».

Ранее Кремль сообщил, что 18 октября Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», темой которой будет «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке». Собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам визита Путина в Сочи, уточнял, что пока программа на четверг не меняется. До этого Путин отменил переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, которые должны были пройти 17 октября. Это произошло после взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, в результате которой погиб 21 человек. В то же время Песков на вопрос «Ведомостей» заявил, что отмена переговоров в расширенном составе не связана с ситуацией в Керчи.

Путин на «Валдае»