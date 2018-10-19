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Ищенко прокомментировал возможность отказа от участия в выборах губернатора Приморья

Участвовавший в выборах губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко опроверг информацию о том, что он получил предложение занять высокий пост в обмен на отказ от участия в новых выборах, передает РИА «Новости».

«Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто (мне не сообщал такого). Это сейчас вброс какой-то в интернет пошел», — сказал Ищенко, добавив, что он сейчас находится в Москве для участия в пленуме ЦК КПРФ. По словам Ищенко, вопрос о его участии в губернаторских выборах решится «сегодня-завтра».

Руководитель предвыборного штаба врио губернатора Приморья Олега Кожемяко Антон Волошко ранее заявлял, что его команда не делала каких-либо предложений Ищенко.

О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в новых выборах 16 декабря, «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко. По словам последнего, Ищенко будет назначен на высокий пост, если Кожемяко выиграет выборы. «Кожемяко – это кандидат от президента, противостоять такой воле коммунисты не могут», – сказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации. На данный момент решение еще не принято, отметили источники.

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