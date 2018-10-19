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Взрыв произошел на заводе пиротехники в Ленинградской области

На заводе «Авангард» в Гатчине (Ленинградская обл.) произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась пиротехника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. После взрыва начался пожар, загорелось несколько припаркованных возле завода автомобилей. В то же время представитель МЧС в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что на заводе произошел «технологический взрыв без последующего возгорания».

Информацию о взрыве ТАСС подтвердила пресс-служба областного правительства. Представитель МЧС рассказал агентству, что при взрыве на заводе погибли два человека, еще двое пострадавших госпитализированы, в том числе женщина-сторож, ее состояние оценивается как тяжелое. Под завалами может находиться еще один человек. При этом, по словам источника ТАСС в силовых структурах, при взрыве пострадали около 10 человек.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, взрыв произошел в цехе по производству пиротехники. «Там произошла технологическая ситуация, никакого криминала нет», – сказал собеседник. Здание завода частично разрушено, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, движение по ним приостановлено, сообщила агентству пресс-служба администрации региона. Через Гатчину в направлении Луги идут пути в Псков, Ригу, Минск.

На место взрыва выехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель регионального главка МЧС Евгений Дейнека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» – крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области