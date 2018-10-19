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Два человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине

Два человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России. По словам собеседника агентства, пострадали два человека, еще один может оставаться под завалами, его поиски продолжаются.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером в пятницу. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС сообщили, что это был «технологический взрыв без последующего возгорания». В результате частично разрушилось здание завода, загорелись три припаркованных автомобиля, рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что при взрыве частично обрушились четыре этажа здания завода.

Кроме того, была повреждена контактная сеть на железной дороге, проходящей рядом с заводом, сообщили ТАСС в экстренных службах. «Сейчас принимаются меры, чтобы движение не остановилось», - сказал собеседник агентства. По расписанию ближайший поезд должен проследовать по этому участку около 22.00 мск, отметил он.

Движение в направлении Луги в Гатчине не останавливалось, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД). «Остановки движения в направлении Луги не было. Была задержка одного пригородного поезда», — сказал собеседник «Интерфакса».

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, металлических карнизов для окон и кемпинговой (мобильной) мебели, согласно информации с его сайта. Завод работает с 1944 г., сначала он производил пиротехнические и скобяные изделия. На предприятии работает более 700 человек, следует из информации с сайта.

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