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Американский авианосец зашел в Арктику впервые почти за 30 лет

Американский атомный авианосец впервые почти за 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику, сообщили сегодня ВМС США. Авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) идет вдоль побережья Норвегии на север в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы (АУГ).

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в год распада СССР — в сентябре 1991 г. Тогда паротурбинный авианосец «Америка» (USS America) участвовал в учениях North Star в Норвежском море, отмечает «Интерфакс».

Миссия «Трумэна» на севере Европы - «продемонстрировать гибкость и твердость ВМС США в рамках широкомасштабных военных учений с региональными союзниками и партнерами», говорится в сообщении американских ВМС.

Авианосец с АУГ примут участие в крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и в море. В учениях будут задействованы сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран - членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Это более 50 000 военнослужащих, в том числе 14 000 из США, 150 боевых самолетов, 65 кораблей, а также около 10 000 единиц боевой техники.

В минувший вторник руководитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен заявил, что у России не будет причин считать учения НАТО Trident Juncture нацеленными на отработку атакующих действий, поскольку они будут проходить на существенном отдалении — не ближе 500 км — от границы с Россией.

В сентябре Россия провела крупнейшие с советских времен военные маневры «Восток-2018». В центральном эпизоде учений на полигоне «Цугол» в Читинской области принимали участие 25 000 человек, а общая численность участников маневров превышала 300 000 человек. За маневрами наблюдал президент России Владимир Путин.