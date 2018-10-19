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Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение прав и свобод

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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его адвоката.

Объявление об иске последовало всего через несколько дней после того, как дипломатическая миссия Эквадора в Лондоне подготовила девятистраничный документ, описывающий нормы поведения, которые 47-летний Ассанж должен соблюдать на ее территории. Посольство потребовало от основателя WikiLeaks, в частности, заботиться о своем коте, иначе животное конфискуют и отдадут в приют.

Если Ассанж нарушит требования, его могут лишить убежища и выдать властям Великобритании. Если же создатель WikiLeaks будет соблюдать правила, ему могут восстановить доступ в интернет, который отключили в марте из-за публикаций о политике других стран.

В 2012 г. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Ассанж опасался, что Швеция может передать его США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепа США.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

Политика
Новости

Власти Украины повысили цены на газ для населения на 23,5%

Ведомости
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Украинское правительство утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».  Решение об увеличении стоимость газа для населения члены кабинета министров Украины приняли единогласно.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа будет стоить украинцам в 8,5 тысячи гривен (около $300 по нынешнему официальному курсу). Заседание, посвященное росту цен на газ было проведено в экстренном порядке, отмечает УНИАН.

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход», — рассказал украинский премьер. По его словам, повышение цен на газ лишь на 23,5% Киеву удалось достичь»невероятными усилиями» в результате этих переговоров.

Повышение цен на газ — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с украинскими властями. Фонд настаивал на отмене специальных обязательств и переходе к рыночным ценам. Гройсман признал, что сторонников этого решения нет, и это вынужденный шаг, но обязательства перед фондом Киев взял на себя еще в 2008 г.

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Бизнес
Новости

Медведев: американский газ обойдется Европе на 40% дороже российского

Ведомости
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Американский сжиженный природный газ (СПГ) обойдется Европе на 40% дороже российского, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев (его слова приводит ТАСС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам российско-бельгийских переговоров.

По мнению премьера, вопрос закупки СПГ в последнее время сильно политизирован усилиями США, «которые постоянно грозят пальцем» европейским странам, уговаривая их не покупать газ у России.

На этой неделе польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской Venture Global LNG. Согласно контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет.

Сейчас почти 70% импортного газа Польше поставляет «Газпром». Варшава неоднократно говорила, что считает стоимость российского газа завышенной, и требовала ее пересмотреть. Контракт PGNiG с «Газпромом» заканчивается в 2022 г., именно с этого года Польша планирует закупать газ у США. Польская сторона может отказаться продлевать соглашение с российской компанией.

В 2017 г. потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м (по данным BP), собственная добыча — около 4 млрд куб. м. В общем объеме экспортных поставок российской компании на рынок Польши приходится 5%.

Исходя из расчетов минэнерго США, прогнозная стоимость американского газа будет сопоставима с российским газом только в момент его отгрузки на танкер в Мексиканском заливе. С учетом затрат на доставку и регазификацию Польша будет платить около $178 млн в год.

Финансы
Новости

ЦБ обнаружил рост вкладов населения в начале октября

Ведомости
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В первой декаде октября в российских банках был прирост вкладов, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2018.

«В первой декаде октября уже идет прирост вкладов — это важно», — процитировал Поздышева «Интерфакс». По имеющейся оценке, с 1 по 15 октября вклады физлиц в действующих кредитных организациях с исключением влияния валютной переоценки выросли на 1,2%, уточнил зампред ЦБ.

В сентябре отток вкладов составил 0,8% после 0,6% в августе, говорил ранее Поздышев: за месяц вклады сократились на 218 млрд руб. до 27,2 трлн руб. Рублевые вклады в сентябре уменьшились на 0,8%, валютные – на 0,7% (в долларовом эквиваленте).

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Политика
Новости

Американский авианосец зашел в Арктику впервые почти за 30 лет

Ведомости
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Американский атомный авианосец впервые почти за 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику, сообщили сегодня ВМС США. Авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) идет вдоль побережья Норвегии на север в сопровождении боевых кораблей 8-й авианосной ударной группы (АУГ).

В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в год распада СССР — в сентябре 1991 г. Тогда паротурбинный авианосец «Америка» (USS America) участвовал в учениях North Star в Норвежском море, отмечает «Интерфакс».

Миссия «Трумэна» на севере Европы - «продемонстрировать гибкость и твердость ВМС США в рамках широкомасштабных военных учений с региональными союзниками и партнерами», говорится в сообщении американских ВМС.

Авианосец с АУГ примут участие в крупнейших после окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и в море. В учениях будут задействованы сухопутные войска, ВВС и ВМС всех 29 стран - членов альянса, а также Швеции и Финляндии. Это более 50 000 военнослужащих, в том числе 14 000 из США, 150 боевых самолетов, 65 кораблей, а также около 10 000 единиц боевой техники.

В минувший вторник руководитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен заявил, что у России не будет причин считать учения НАТО Trident Juncture нацеленными на отработку атакующих действий, поскольку они будут проходить на существенном отдалении — не ближе 500 км — от границы с Россией.

В сентябре Россия провела крупнейшие с советских времен военные маневры «Восток-2018». В центральном эпизоде учений на полигоне «Цугол» в Читинской области принимали участие 25 000 человек, а общая численность участников маневров превышала 300 000 человек. За маневрами наблюдал президент России Владимир Путин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Два человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине

Ведомости
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Два человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России. По словам собеседника агентства, пострадали два человека, еще один может оставаться под завалами, его поиски продолжаются.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером в пятницу. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС сообщили, что это был «технологический взрыв без последующего возгорания». В результате частично разрушилось здание завода, загорелись три припаркованных автомобиля, рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что при взрыве частично обрушились четыре этажа здания завода.

Кроме того, была повреждена контактная сеть на железной дороге, проходящей рядом с заводом, сообщили ТАСС в экстренных службах. «Сейчас принимаются меры, чтобы движение не остановилось», - сказал собеседник агентства. По расписанию ближайший поезд должен проследовать по этому участку около 22.00 мск, отметил он.

Движение в направлении Луги в Гатчине не останавливалось, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД). «Остановки движения в направлении Луги не было. Была задержка одного пригородного поезда», — сказал собеседник «Интерфакса».

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, металлических карнизов для окон и кемпинговой (мобильной) мебели, согласно информации с его сайта. Завод работает с 1944 г., сначала он производил пиротехнические и скобяные изделия. На предприятии работает более 700 человек, следует из информации с сайта.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Финансы
Новости

Набиуллина сравнила «Кэшбери» с продавцами жетонов под видом криптовалют

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила платформу «Кэшбери» с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — признала Набиуллина на вопрос о том, как можно исключить появление финансовых пирамид, подобных «Кэшбери» (цитаты по «РИА Новости»). Набиуллина отметила, что ЦБ осуществляет надзор за финансовыми организациями с лицензиями. Мошенники же не имеют лицензий и не находятся под надзором Центробанка, поэтому если регулятор замечает признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет сведения об этом в правоохранительные органы.

В конце сентября Центробанк сообщил, что пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. ЦБ назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает высокую доходность, ведет агрессивные кампании в СМИ и социальных сетях. Все это признаки классической финансовой пирамиды, подчеркивал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях. Ущерб от деятельности «Кэшбери» он оценивал более чем в 1 млрд руб. Самостоятельно остановить деятельность «Кэшбери» ЦБ не смог, поскольку у компании нет лицензии регулятора.

«Кэшбери» в свою очередь отрицала все обвинения ЦБ. 11 октября компания объявила о приостановке работы до 1 ноября. Она сообщила, что временно заблокирует ввод и вывод средств, создание депозитов, начисление бонусов и внутренние переводы.

Технологии
Новости

Котировки «Яндекса» возобновили падение

Ведомости
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Котировки интернет-компании «Яндекс» в пятницу после 17.00 мск возобновили падение, прервавшееся днем. Акции Yandex N.V. — зарегистрированной в Нидерландах головной компании группы — на Московской бирже к 17.20 мск подешевели на 18,5% к уровню закрытия четверга до 1821,5 руб. за бумагу. Стоимость бумаг на бирже NASDAQ также снижается, но меньшими темпами. На 17.30 мск падение составило 6,6% до $27,5.

Акции «Яндекса» стали дешеветь после известия о возможной покупке Сбербанком значительной — свыше 30% — доли в компании. На закрытие торгов на NASDAQ в четверг котировки упали на 17,8% до $29,49. Капитализация «Яндекса» снизилась более чем на $1 млрд, следует из данных американской биржи. На предварительных торгах в пятницу на NASDAQ котировки «Яндекса» росли – на 7,3% до $31,65.

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Технологии
Новости

Facebook нанял пиарщиком бывшего заместителя премьера Великобритании

Ведомости
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Компания Facebook назначит руководителем департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, 51-летний Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе. На новом посту он заменит Элиота Шраге, объявившего об уходе из компании в июне.

Издание объясняет это назначение проблемами, связанными с защитой данных и государственным регулированием, с которыми в последнее время приходится сталкиваться компании. Как пишет FT, основатель социальной сети Марк Цукерберг уговаривал Клегга перейти в Facebook несколько месяцев. Клегг согласился после того, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию компании и играть ведущую роль в ее формировании.

Клегг – бывший лидер британских либерал-демократов. В 2010–2015 гг. он занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг также работал в структурах ЕС: он был членом Европарламента в 1999–2004 гг. и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с Евросоюзом по вопросам торговли. По итогам выборов 2017 г. Клегг уже не прошел в британский парламент. The Telegraph отмечает, что Клегг ранее резко критиковал налоговую политику Facebook в Великобритании.

Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом

Политика
Новости

Взрыв произошел на заводе пиротехники в Ленинградской области

Ведомости
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На заводе «Авангард» в Гатчине (Ленинградская обл.) произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась пиротехника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. После взрыва начался пожар, загорелось несколько припаркованных возле завода автомобилей. В то же время представитель МЧС в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что на заводе произошел «технологический взрыв без последующего возгорания».

Информацию о взрыве ТАСС подтвердила пресс-служба областного правительства. Представитель МЧС рассказал агентству, что при взрыве на заводе погибли два человека, еще двое пострадавших госпитализированы, в том числе женщина-сторож, ее состояние оценивается как тяжелое. Под завалами может находиться еще один человек. При этом, по словам источника ТАСС в силовых структурах, при взрыве пострадали около 10 человек.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, взрыв произошел в цехе по производству пиротехники. «Там произошла технологическая ситуация, никакого криминала нет», – сказал собеседник. Здание завода частично разрушено, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, движение по ним приостановлено, сообщила агентству пресс-служба администрации региона. Через Гатчину в направлении Луги идут пути в Псков, Ригу, Минск.

На место взрыва выехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель регионального главка МЧС Евгений Дейнека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» – крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Авто
Новости

Volkswagen начал строить крупный завод электромобилей под Шанхаем

Ведомости
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Автоконцерн Volkswagen с партнером — китайской SAIC Motor — начали строить под Шанхаем крупный завод по производству электромобилей под брендами Audi, Skoda и Volkswagen, а также аккумуляторов под Шанхаем, сообщило агентство Reuters. Объем инвестиций в проект — 17 млрд юаней ($2,45 млрд).

Новый завод SAIC Volkswagen станет первым в мире предприятием, где будут производиться автомобили только на новейшей модульной платформе электрического привода (MEB), представленной VW в сентябре 2018 г.

Выпуск электромобилей должен начаться с 2020 г., мощность предприятия — 300 000 машин в год. В планах Volkswagen — выпуск 50 моделей электромобилей к 2025 г. на 16 заводах в Европе, Китае и США. На этой неделе конкурент Volkswagen — американская Tesla окончательно определилась с размещением своего завода автомобильных аккумуляторов Gigafactory. Он также будет строиться под Шанхаем.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд вынес приговор основателю сообщества «Смотра.ру»

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известен как «Давидыч») к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за махинации со страховкой на автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда. Гособвинитель просила приговорить Китуашвили к 7 годам тюрьмы.

Основателя «Смотра.ру» задержали в феврале 2016 г., в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На время следствия он был отправлен под арест по решению Тверского суда Москвы.

Следствие пришло к выводу, что Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. После этого он по подложным документам получил от страховых компаний деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Ущерб от действий Китуашвили и его сообщников оценили более чем в 8 млн руб.

Китуашвили вину не признал. Он связывал свое задержание с выходом новой части расследования о коррупции в ГИБДД. Сайт «Смотра.ру» позиционирует себя как социальную сеть для автомобилистов и владельцев мотоциклов.

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