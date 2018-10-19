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Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение прав и свобод

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление его адвоката.

Объявление об иске последовало всего через несколько дней после того, как дипломатическая миссия Эквадора в Лондоне подготовила девятистраничный документ, описывающий нормы поведения, которые 47-летний Ассанж должен соблюдать на ее территории. Посольство потребовало от основателя WikiLeaks, в частности, заботиться о своем коте, иначе животное конфискуют и отдадут в приют.

Если Ассанж нарушит требования, его могут лишить убежища и выдать властям Великобритании. Если же создатель WikiLeaks будет соблюдать правила, ему могут восстановить доступ в интернет, который отключили в марте из-за публикаций о политике других стран.

В 2012 г. Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в «принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве», а также в изнасиловании. Ассанж опасался, что Швеция может передать его США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепа США.

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