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Власти Украины повысили цены на газ для населения на 23,5%

Украинское правительство утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Трансляцию вел телеканал «112 Украина». Решение об увеличении стоимость газа для населения члены кабинета министров Украины приняли единогласно.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября. Теперь кубометр газа будет стоить украинцам в 8,5 тысячи гривен (около $300 по нынешнему официальному курсу). Заседание, посвященное росту цен на газ было проведено в экстренном порядке, отмечает УНИАН.

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход», — рассказал украинский премьер. По его словам, повышение цен на газ лишь на 23,5% Киеву удалось достичь»невероятными усилиями» в результате этих переговоров.

Повышение цен на газ — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения сотрудничества с украинскими властями. Фонд настаивал на отмене специальных обязательств и переходе к рыночным ценам. Гройсман признал, что сторонников этого решения нет, и это вынужденный шаг, но обязательства перед фондом Киев взял на себя еще в 2008 г.