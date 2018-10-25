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Минобороны рассказало об атаке на базу Хмеймим управляемыми США дронами

Минобороны России рассказало об атаке на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии дронами, которые управлялись с самолета-разведчика США. Об этом заявил заместитель руководителя Минобороны России Александр Фомин. Его слова приводит «РИА Новости». Он не уточнил, когда именно произошла атака.

Всего в атаке, по словам Фомина, участвовали 13 беспилотников. Заместитель министра обороны добавил, что когда дроны столкнулись с работой российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой (самолет-разведчик) Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил заместитель министра обороны (цитата по ТАСС). До этого самолет-разведчик патрулировал акваторию Средиземного моря в течение восьми часов.

С начала года авиабаза Хмеймим подвергалась нападениям с помощью дронов несколько раз, сообщало российское ведомство. 13 дронов атаковали ее и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус в ночь с 5 на 6 января. Минобороны России заявляло, что семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные — взяты под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы.

Три беспилотных аппарата из шести перехваченных взорвались при посадке, еще три были переданы экспертам. Последние пришли к выводам, что такие атаки «могут осуществляться террористами с дальности около 100 км».

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