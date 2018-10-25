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МИД назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке Трампа Россией

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Публикация газеты The New York Times о якобы прослушках спецслужб России и Китая мобильного телефона президента США Дональда Трампа является театром абсурда, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это еще один пример театра абсурда, зазеркалья, в котором мы с вами находимся. Когда газета The New York Times без ссылки на конкретные источники, не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках двух телефонов США. При этом США, и это официальные данные, которые были оглашены, совершенно беззастенчиво прослушивают, например, канцлера ФРГ Ангелу Меркель», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если США и американские СМИ так трепетно относятся к этой теме, то что может быть для них интереснее, чем использование соответствующего оборудования со стороны США для прослушки своих же партнеров по НАТО», – заключила Захарова.

The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Сам Трамп назвал публикацию газеты «полностью некорректной». «Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» – написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», – заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

В 2013 г. бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) утверждал, что США прослушивают Меркель. В 2015 г. прокуратура Германии прекратила расследование дела о прослушке канцлера, заключив, что правдивость этого обвинения не может быть доказана в рамках действующего уголовного законодательства.

Шпионские гаджеты

Политика
Новости

ТАСС сообщил о поставках Турции российских ракетных комплексов в 2019 году

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Турция в октябре 2019 г. получит от России полк зенитных ракетных комплексов С-400 в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Уже в марте - мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае - августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну "Алмаз-Антей" для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал собеседник агентства.

По его словам, «сроки очень жесткие с учетом одновременно выполняемых работ по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая».

Ранее власти США предупреждали Турцию, что в случае приобретения российских комплексов ПВО против страны будут введены санкции, а контракт на поставку американских истребителей F-35 может быть окончательно разорван.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) власти США могут ввести санкции против любой организации или лица, которые проведут «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. В сентябре минфин США впервые воспользовался этим правом, введя санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) – и его директора Ли Шанфу за покупку российских С-400 и истребителей Су-35. Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу попавшей под них структуры.

Как прошли военные маневры «Восток-2018» в Забайкальском крае

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Политика
Новости

Власти отменили штрафы за лежание на полу в московских аэропортах

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Депутаты Подмосковья отменили штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение верхом на животных в аэропортах, расположенных в Московской области («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), сообщает ТАСС. Московская областная дума также запретила правительству Подмосковья устанавливать такие штрафы.

Мособлдума в апреле утвердила штрафы за лежание на креслах и полу в зданиях аэропортов, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории верхом на животных и сигвеях. Кроме того, новые правила предусматривали штрафы за навязывание услуг таксистов, гадалок и продавцов, а также за проведение несогласованных зрелищных мероприятий (например, концертов).

Размер штрафа для граждан составлял от 100 до 500 руб., для должностных лиц — от 1000 до 2000, для юридических лиц — от 2000 до 4000 руб.

После введения штрафов заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев направил депутатам два протеста на статьи региональных законов, разрешающие правительству области определять правила пользования аэропортами и устанавливать штрафы за их нарушения. Прокурор настаивал на том, что по федеральному законодательству местные власти могут устанавливать правила только для аэропортов, находящихся в их собственности. Депутаты Мособлдумы рассмотрели обращения прокурора и согласились с ним.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

Власти Сочи после ливней ввели режим ЧС

Ведомости
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов ввел режим ЧС в связи с подтоплениями и размывом дорог в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего постановления.

Документ подписан 25 октября.

Ранее в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. В частности, в Краснодарском крае из-за подтопления дождями участка прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи.

Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.

24 октября режим ЧС был введен в Туапсе.

Во время заседания правительства 25 октября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее в Краснодарском крае «серьезным стихийным бедствием». По его словам, уже погибли два человека, есть пострадавшие; также есть люди, которые остались без крова. Премьер сообщил, что в край вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, и призвал «всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться, посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановление дорог и мостов».

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

МИД счел политизированным решение о присуждении Сенцову премии Сахарова

Ведомости
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Присуждение Европарламентом осужденному в России за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии им. Сахарова является политизированным шагом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Принято решение, видимо, абсолютно политизированное. Основания и как оно мотивировалось, мне неизвестно», – сказала Захарова. По ее словам, «когда задают вопросы о том, а смотрел ли кто-нибудь фильмы Сенцова, никто их, в общем-то, и не смотрел».

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. 14 мая 2018 г. он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября он сообщил, что вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».

Сенцов стал лауреатом премии им. академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая присуждается Европарламентом. Лауреатами премии становятся люди или общественные организации, работа которых направлена на защиту прав человека и основополагающих свобод. Размер премии – 50 000 евро.

Председатель Европарламента Антонио Таяни на пленарном заседании 25 октября отметил, что премию украинскому режиссеру присудили за «смелость и решимость». Европейский парламент, награждая Сенцова, хотел бы оказать поддержку ему и его действиям, добавил председатель организации. В сообщении Европарламента указывается, что Сенцов стал «символом для примерно 70 украинцев, незаконно задержанных российскими оккупационными силами в Крыму и получивших длительные сроки заключения».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Бизнес
Новости

СМИ сообщили об интересе чешского миллиардера к покупке «Челси»

Ведомости
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Петр Келлнер, самый богатый гражданин Чехии и владелец инвестиционной компании PPF Group, рассматривает возможность покупки доли в футбольном клубе «Челси», принадлежащем российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает чешская газета Lidove Noviny со ссылкой на неназванные источники.

О том, что Келлер интересуется покупкой «Челси», сообщает и чешское издание Tyden. По данным его источников, переговоры состоятся в ближайшие дни. Lidove Noviny со ссылкой на источники уточняет, что речь может идти о покупке не клуба целиком, а только половины его акций.

«Я не могу это обсуждать», — сказала Bloomberg директор клуба Марина Грановская на просьбу прокомментировать информацию газеты. Официальный представитель PPF Group Зузана Мигдалова сказала, что компания не комментирует слухи.

54-летний Келлнер занимает 88-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и первое — в чешском рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в $15,5 млрд. Как отмечает Tyden, чешский миллиардер имеет VIP-ложу на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридж» — и она располагается по соседству с ложей Абрамовича.

О планах Абрамовича продать «Челси» сообщила в конце августа The Times. Bloomberg 25 сентября написал, что Абрамовичу поступило одно предложение о покупке клуба — за $2,3 млрд, однако бизнесмен отклонил его, поскольку хочет получить от продажи от 3 млрд фунтов стерлингов.

Амбрамович купил «Челси» в 2003 г. — тогда клуб находился в предбанкротном состоянии и долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. После прихода российского миллиардера «Челси» стал одним из грандов мирового футбола – в частности, пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Как писал Bloomberg, Абрамович начал реструктурировать свои активы на фоне возможных санкций США. Кроме того, весной у него возникли проблемы с продлением британской визы, после чего, по данным Times of Israel, он получил израильский паспорт. После проблем с британский визой Абрамович фактически не был замечен в Лондоне, отмечало агентство.

Бизнес
Новости

ВТБ не планирует быть акционером региональной авиакомпании в случае ее создания

Ведомости
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ВТБ пока не собирается входить в капитал новой региональной авиакомпании, возможность создания которой совместно со Сбербанком он рассматривает. Об этом рассказал президент ВТБ Андрей Костин, передает ТАСС.

«Для нас идеальный вариант все-таки, что мы как бы в лизинге – это финансовый лизинг, скорее. А все-таки - компанию-оператора найти на рынке профессиональную, я бы так сказал», – пояснил Костин.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать региональную авиакомпанию, рассказывали «Ведомостям» несколько источников. По их словам, пока что банки разрабатывают бизнес-план. Предполагается, что авиаперевозчик будет создан не ранее 2019 г., пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, уточняли собеседники.

Сбербанк тоже не планирует получения доли в этой региональной авиакомпании, говорил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. По его словам, банк рассматривает участие через собственную лизинговую компанию, которая поставит суда новому перевозчику. Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» отказался участвовать в проекте, рассказывал Костин.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Европарламент потребовал прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Ведомости
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Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкоджи. Об этом говорится на сайте Европарламента.

В резолюции депутаты «решительным образом осуждают пытки и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в Турции» и призывают к международному расследованию его смерти. В тексте отмечается, что убийство вряд ли произошло без ведома и контроля со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана.

Кроме того, парламентарии призывают верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и страны союза быть готовыми ввести санкции, включая запрет на выдачу виз и замораживание активов, против причастных к преступлению саудовцев.

Наконец, парламент призывает страны ЕС на следующем заседании Совета ООН по правам человека 5 ноября поднять вопрос о членстве в совете государств «с весьма сомнительной репутацией в области прав человека, включая Саудовскую Аравию».

Ранее о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию объявила Германия. Европарламент призывал ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии еще в сентябре 2017 г. Тогда депутаты обвиняли королевство в поставках импортированного из ЕС оружия террористам в Сирии и использовании его в конфликте в Йемене.

Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи в консульстве королевства в Турции. Однако в 20 октября генпрокурор Саудовской Аравии признал, что журналист мертв. Согласно озвученной версии, Хашкоджи погиб в результате случайной драки в здании саудовского консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых.

Бизнес
Новости

Депутаты Северной Осетии проголосовали за закрытие завода «Электроцинк»

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Депутаты парламента Северной Осетии на заседании в четверг единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» во Владикавказе, сообщает «Интерфакс». Обращение было представлено председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Тимуром Ортабаевым.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, на котором работают 1800 человек. С 2003 г. завод входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка. В год предприятие выпускает около 95 000 т цинка.

В воскресенье, 21 октября, на заводе произошел пожар, который тушили почти десять часов. Площадь возгорания составила 4500 кв. м, при тушении погиб один пожарный. Очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка, причины произошедшего устанавливаются. После пожара работа завода приостановлена минимум на два месяца.

Во время пожара несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье. На следующий день после случившегося во Владикавказе прошел стихийный митинг, участники которого требовали закрыть «Электроцинк». Требование митингующих поддержал мэр города Махарбек Хадарцев. «Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», — обратился он к УГМК.

Пресс-служба УГМК заявила, что планов закрывать «Электроцинк» нет. Компания отметила, что данные МЧС и Ростехнадзора указывают на то, что никаких ядовитых выбросов в результате горения на заводе не было.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Политика
Новости

«Трансперенси интернешнл» начала сбор денег на выплату научному руководителю Путина

Ведомости
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«Трансперенси интернешнл – Россия» объявила сбор денег на выплату компенсации ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко. Всего организация должна ему 1 млн руб.

«Для Литвиненко миллион рублей — это мелочи <…> А для нашей некоммерческой организации, которая противодействует коррупции, миллион — это очень много», — говорится в сообщении.

Эти деньги «Трансперенси интернешнл» должна выплатить Литвиненко по иску о защите чести и достоинства. Ректор судился с организацией из-за расследования под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». В нем рассказывается о сделках с недвижимостью, которые, как утверждала «Трансперенси», Литвиненко заключал в качестве ректора.

Изначально Литвиненко требовал взыскать 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко и постановил взыскать с «Трансперенси» не всю сумму. Ответчиками по этому иску были также газета «Деловой Петербург» и ее трое корреспондентов.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Он также занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России в 2018 г. Литвиненко занимает 122-е место, издание оценивает его состояние в $900 млн.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes

Политика
Новости

Костин вступился за Трампа перед европейскими партнерами

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин рассказал, как на встречах с европейскими бизнес-партнерами ему приходилось защищать президента США Дональда Трампа от несправедливых нападок.

«Вообще, в Европе президент американский непопулярен, и приходится даже защищать его, как ни странно. Я - человек, попавший под американские санкции, которые в общем-то администрация Трампа вводила, [и мне] иногда приходится защищать [его], потому что считаю, что [в его адрес допускаются] не совсем справедливые нападки», – сказал Костин в интервью «России 24».

Президент ВТБ заявил, что Европа сейчас во многом недовольна политикой США. Однако на раскол в их отношениях рассчитывать не стоит, поскольку Европа значительно зависит от США, считает Костин. В свою очередь Россия заинтересована в сильной независимой Европе, сказал банкир.

Костин также заметил, что отношения между российским и европейским бизнесом значительно лучше, нежели чем между политиками. «У бизнесменов проблем нету. Европейские бизнесмены симпатизируют нам», – подчеркнул Костин.

В апреле Костин попал под блокирующие санкции США. Они предусматривают замораживание активов на территории США и запрет американцам проводить сделки в пользу попавших в черный список лиц.

Как Трампа встретили в Европе

Бизнес
Новости

Минфин назвал самую эффективную меру по сдерживанию роста цен на бензин

Ведомости
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Минфин считает идею лицензирования экспорта нефтепродуктов одной из наиболее эффективных мер стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Правительство рассматривает возможность введения лицензий на экспорт нефтепродуктов для производителей топлива. Согласно инициативе обладатели лицензий смогут экспортировать неограниченный объем топлива, но лишь при условии поставлять определенный объем продукции на внутренний рынок, говорили источники «Ведомостей».

По сути, лицензия будет выдаваться всем производителям, но если ее владелец нарушит обязательства по поставкам, то лишится права на демпфирующий механизм, а также логистической надбавки к обратному акцизу, пояснял «Ведомостям» один из собеседников. Эти меры, по мнению кабинета министров, могли бы предотвратить рост цен на бензин и дизель.

Ограничив экспорт, можно сдержать рост цен на бензин и дизель, пояснил Сазанов. «Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз», – рассуждает он. Сазанов назвал эту инициативу «хорошей». «Если будет достигнут консенсус в вопросе лицензирования, то, на мой взгляд, это будет самая действенная из всех мер», － выразил уверенность чиновник.

Директор департамента Минфина подчеркнул, что этот вопрос необходимо проработать юридически, в том числе обсудив с компаниями. «Чтобы на них ни в коем случае не наложить никакую дополнительную административную нагрузку сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний», – заключил Сазанов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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