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МИД назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке Трампа Россией

Публикация газеты The New York Times о якобы прослушках спецслужб России и Китая мобильного телефона президента США Дональда Трампа является театром абсурда, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это еще один пример театра абсурда, зазеркалья, в котором мы с вами находимся. Когда газета The New York Times без ссылки на конкретные источники, не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках двух телефонов США. При этом США, и это официальные данные, которые были оглашены, совершенно беззастенчиво прослушивают, например, канцлера ФРГ Ангелу Меркель», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если США и американские СМИ так трепетно относятся к этой теме, то что может быть для них интереснее, чем использование соответствующего оборудования со стороны США для прослушки своих же партнеров по НАТО», – заключила Захарова.

The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Сам Трамп назвал публикацию газеты «полностью некорректной». «Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» – написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», – заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

В 2013 г. бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) утверждал, что США прослушивают Меркель. В 2015 г. прокуратура Германии прекратила расследование дела о прослушке канцлера, заключив, что правдивость этого обвинения не может быть доказана в рамках действующего уголовного законодательства.

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