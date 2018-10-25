Политика

Новости

Власти Сочи после ливней ввели режим ЧС

Мэр Сочи Анатолий Пахомов ввел режим ЧС в связи с подтоплениями и размывом дорог в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего постановления.

Документ подписан 25 октября.

Ранее в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. В частности, в Краснодарском крае из-за подтопления дождями участка прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи.

Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.

24 октября режим ЧС был введен в Туапсе.

Во время заседания правительства 25 октября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее в Краснодарском крае «серьезным стихийным бедствием». По его словам, уже погибли два человека, есть пострадавшие; также есть люди, которые остались без крова. Премьер сообщил, что в край вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, и призвал «всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться, посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановление дорог и мостов».

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи