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В Туапсе введен режим ЧС из-за сильнейшего ливня

В городе Туапсе и сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края в среду днем введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское. Я дал поручение моему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб для отслеживания ситуации в Туапсинском районе и ежечасно докладывать мне обстановку в муниципалитете», — сказал губернатор. Вывезенные жители размещаются в эвакуационных пунктах. По словам Кондратьева, обстановка в районе в целом стабильная, все системы оповещения сработали заблаговременно.

В соцсетях появились многочисленные видео затопленных ливнем улиц Туапсе — вода затопила первые этажи домов и припаркованные на улице автомобили. «В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле», - написал Кондратьев в официальном Twitter.

Региональное управление МЧС России сообщило, что сегодня за 6 часов в Туапсинском районе выпало 116 мм осадков, принесенных активным циклоном. В зоне частичного затопления сам город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, участки автомобильных трасс и ряд сельских населенных пунктов. Разрушен мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. В зоне возможного затопления — 315 домовладений с населением 950 человек, 57 социально значимых объектов. «Предварительно, погибших и пострадавших нет. Организована работа по уточнению оперативной обстановки в зоне затопления», — отмечается в сообщении МЧС.

Краснодарский Гидрометцентр сообщил, что менее чем за сутки сильнейший ливень в районе Туапсе принес больше месячной нормы осадков. Метеорологи ожидают новых дождей к вечеру среды в тех же районах.

Режим ЧС сохранится до 26 октября.