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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии убийство журналиста Хашкоджи

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обсудили по телефону ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество, включая энергетическую сферу, и обменялись мнениями по сирийской проблематике и положению дел в ближневосточном регионе. Король Салман подтвердил приглашение Путину посетить Саудовскую Аравию.

Хашкоджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкоджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.

Король Саудовской Аравии и наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд позвонили, а затем встретились с родственниками убитого журналиста и выразили им свои соболезнования.

Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.