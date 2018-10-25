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Европарламент потребовал прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкоджи. Об этом говорится на сайте Европарламента.

В резолюции депутаты «решительным образом осуждают пытки и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в Турции» и призывают к международному расследованию его смерти. В тексте отмечается, что убийство вряд ли произошло без ведома и контроля со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана.

Кроме того, парламентарии призывают верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и страны союза быть готовыми ввести санкции, включая запрет на выдачу виз и замораживание активов, против причастных к преступлению саудовцев.

Наконец, парламент призывает страны ЕС на следующем заседании Совета ООН по правам человека 5 ноября поднять вопрос о членстве в совете государств «с весьма сомнительной репутацией в области прав человека, включая Саудовскую Аравию».

Ранее о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию объявила Германия. Европарламент призывал ввести оружейное эмбарго против Саудовской Аравии еще в сентябре 2017 г. Тогда депутаты обвиняли королевство в поставках импортированного из ЕС оружия террористам в Сирии и использовании его в конфликте в Йемене.

Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи в консульстве королевства в Турции. Однако в 20 октября генпрокурор Саудовской Аравии признал, что журналист мертв. Согласно озвученной версии, Хашкоджи погиб в результате случайной драки в здании саудовского консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых.