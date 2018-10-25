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Саудовский генпрокурор назвал преднамеренным убийство журналиста в посольстве

Убийство журналиста Джамаля Хашкоджи в саудовском посольстве в Турции было преднамеренным, заявил генпрокурор Саудовской Аравии. Его слова передало агентство Reuters. Сейчас прокуроры допрашивают подозреваемых на основе информации, предоставленной совместной саудовско-турецкой группой.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд назвал убийство Хашкоджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания», и пообещал найти и наказать всех виновных.

Изначально саудовские власти отрицали факт смерти Хашкоджи. Однако в субботу Саудовская Аравия признала, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. Генпрокурор говорил, что Хашкоджи погиб в результате драки. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта с журналистом внутри посольства. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых. Кроме того, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек.

Хашкоджи известен как критик властей Саудовской Аравии. В сентябре 2017 г. он переехал в США, где вел колонку в газете The Washington Post. В своих материалах он открыто выступал против Мухаммеда ибн Салмана.