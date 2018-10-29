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Apple расследует сообщения о незаконном труде студентов при сборке Apple Watch

Apple начала расследование в отношении тайваньского подрядчика Quanta Computer, подозреваемого в незаконном использовании труда студентов при сборке Apple Watch. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Financial Times.

Расследование началось после того, как гонконгская правозащитная организация Sacom сообщила, что подрядчик Apple заставлял десятки практикантов работать на предприятии компании в китайском городе Чунцин. Там, как утверждают правозащитники, студенты собирали устройства Apple по 12 часов в день с одним выходным в неделю, что запрещено местными законами.

Студентов использовали не по их специальности, а просто заставляли работать «как роботов» на сборочном конвейере, говорят правозащитники. Некоторым преподаватели угрожали проблемами с получением диплома в случае отказа работать на предприятии подрядчика Apple. Представитель Apple заявил изданию, что компания «проводит срочное расследование… и в случае подтверждения нарушений применит решительные меры воздействия на нарушителей законов».

Это не первые подобные обвинения в адрес Apple. Осенью 2017 г. FT со ссылкой на студентов училища городского железнодорожного транспорта в Чжэнчжоу сообщила, что им приходилось по 11 часов в день собирать iPnone X на местном заводе Foxconn. Студенты рассказывали, что учебное заведение направило их в составе группы из 3000 человек на трехмесячную практику на завод поставщика Apple. Объяснялось это необходимостью получить там «опыт работы», чтобы окончить учебное заведение, хотя работа не имела ничего общего с учебой студентов.

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