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Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошла авария

На судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя завода. По его словам, инцидент случился из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду.

В результате происшествия пострадало четверо рабочих, которые при затоплении оказались в воде и получили переохлаждение, сказал начальник пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев. Он отметил, что сейчас им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших госпитализирован с травмой брюшной полости, уточняет ТАСС. На месте продолжаются поиски пятого пострадавшего, добавляет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сам «Адмирал Кузнецов» не пострадал: авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ, сообщает «РИА Новости». Судно совершило переход на другой судоремонтный завод, уточняет «Интерфакс».

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он вошел в состав Северного флота в начале 1991 г. Судно может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. «Адмирал Кузнецов» проходил плановый доковый ремонт с сентября.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт