«Интерфакс»: на ремонт «Адмирала Кузнецова» выделят до 50 млрд рублей

На ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется выделить до 50 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «При том что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд руб.», — сказал собеседник агентства.

«Много это или мало — очевидно немного. 50 млрд руб. — это немногим более $800 млн. Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе. Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс.