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Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии финансировать восстановление Сирии

Саудовская Аравия согласилась вместо США финансировать восстановление Сирии, сообщил президент Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Саудовская Аравия согласилась потратить необходимые деньги на восстановление Сирии, вместо США. Видите? Разве это не здорово, когда очень богатые страны помогают в восстановлении своим соседям вместо Великой страны, США, которая находится в 5000 миль оттуда. Спасибо Саудовской Аравии!» — написал Трамп.

В среду, 19 декабря, Белый дом заявил о победе над запрещенной террористической организацией «Исламское государство» и объявил о выводе войск из Сирии. Трамп в серии твитов написал, что ИГ в Сирии повержено, причем США в этой стране боролись с терроризмом за третьи страны в ущерб своим интересам. «России, Ирану, Сирии и многим другим не нравится, что США уходят, потому что теперь им придется бороться с ИГ без нас», — написал Трамп.

Союзники США по коалиции, включая Францию, Великобританию и Германию, резко раскритиковали решение Трампа, указав, что ИГ вовсе не разгромлено.