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Куратор борьбы с экстремизмом в МВД подал в отставку

Руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин подал прошение об отставке. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», — отметил он.

О том, что Валиулин ушел в отставку, 11 декабря писали РБК, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Как отметил тогда собеседник ТАСС, рапорт руководителя главка удовлетворен, но назначаются и снимаются с таких должностей указом президента.

Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, уход Валиулина связан с тем, что в 2012 г. он не указал в декларации проданную им квартиру в Болгарии. По данным газеты, про недвижимость руководству МВД во время бракоразводного процесса сообщила его жена, также сотрудница ведомства.

На сайте МВД Валиулин все еще значится руководителем управления. Президент Владимир Путин, как следует из данных на официальном портале правовой информации, не подписывал указ об увольнении Валиулина. По данным «Коммерсанта», в документе будет формулировка «в связи с утратой доверия».

Валиулина назначили начальником главного управления по противодействию экстремизму в 2012 г. В апреле 2018 г. он попал в санкционный список США.

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