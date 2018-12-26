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Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

Срок действия военного положения, введенного 26 ноября в областях Украины, граничащих с Россией, истек в 14.00 (15.00 мск), объявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинский президент Петр Порошенко. Трансляция его выступления ведется на странице Facebook президента Украины.

Военное положение было введено в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей украинских ВМС и российских пограничников. Соответствующее решение одобрила Верховная рада Украины и утвердил Порошенко. Особый режим действовал в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях.

Режим, согласно указу, предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Во время военного положения также может вводиться комендантский час, контроль за СМИ, «подрывающими территориальную целостность», изыматься для временного использования любое имущество частных лиц и учреждений. Порошенко ранее обещал, что режим военного положения будет применяться лишь в случае, если произойдет широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. Украинский лидер заявил, что поручил минобороны страны, генштабу и МИДу рассказать украинцам о том, что было сделано во время действия режима.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда украинские военные корабли попытались пройти через него из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). Российские пограничники с применением силы задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», заявив, что те не реагировали на требования об остановке и не предупредили Москву о своих планах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) уточнила, что корабли незаконно вошли в российские воды и опасно маневрировали. Вместе с кораблями были задержаны их экипажи, всего 24 человека. Сейчас они находятся в московских СИЗО. ВМС Украины настаивали, что своевременно предупредили Россию о скором переходе кораблей через пролив. Действия России Киев назвал «откровенно агрессивными».