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Порошенко анонсировал санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против депутатов «Единой России» и ЛДПР в связи с инцидентом в Керченском проливе и выборами в Донбассе. Трансляция выступления украинского президента ведется на его странице в Facebook. По его словам, вопрос о санкциях Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит в среду, 26 декабря.

Украинский лидер подчеркнул, что санкции будут введены за российскую агрессию против Украины в Черном море и за незаконное проведение выборов в Донбассе. «Санкции вводятся против тех, кто атаковал наши корабли [в Керченском проливе] и тех, кто отдавал соответствующие указы», — уточнил Порошенко.

Ранее президент Украины объявил о прекращении действия режима военного положения, введенного 26 ноября в 10 областях Украины, граничащих с Россией. Порошенко ранее обещал, что режим военного положения будет применяться лишь в случае, если произойдет широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. Он поручил минобороны страны, генштабу и МИДу рассказать украинцам о том, что было сделано во время действия режима.

С февраля 2014 г. Украина уже ввела санкции в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них были российские чиновники, политики и руководители предприятий. В 2017 г. Киев также ввел санкции против российских медиакомпаний, под которые попали РБК, телеканалы «Звезда», ТНТ, агентство «Россия сегодня» («РИА Новости»), «НТВ-плюс», НТВ, «Первый канал», «Россия 24» и др. Под санкции также попали производители антивирусного софта «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб» и др.