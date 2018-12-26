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СНБО Украины утвердил решение о введении новых санкций против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил поддержать введение новых санкций в отношении России. Речь идет о расширении санкционного списка, в который включены российские юридические и физические лица, сообщила пресс-служба СНБО.

Как следует из сообщения совета, под новые санкции могут попасть российские компании, бизнесмены, политики, депутаты, работники силовых структур, «которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины». Также в санкционный список будут включены военные, судьи и правоохранители, участвовавшие в задержании и аресте украинских моряков в Керченском проливе.

Кроме того, СНБО поддержал решение ввести санкции в отношении организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Накануне Россия расширила санкции против Украины, впервые введенные в начале ноября. В дополненный список попали мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также «Центрэнерго» , «ТЭП Вертикаль», Укрэксимбанк, Первая логистическая компания, а также страховая группа ТАС, «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт». Всего в списке оказались 567 человек и 75 юридических лиц.

Отношения России и Украины обострились в конце ноября, когда российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Керченскому мосту, члены их экипажей были арестованы.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь