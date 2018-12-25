Правительство опубликовало новый украинский санкционный список

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ZUMA / ТАСС
Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины. Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В дополненном списке оказались, например, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также «Центрэнерго» , «ТЭП Вертикаль», Укрэксимбанк, Первая логистическая компания, а также страховая группа ТАС, «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт».
О том, что Россия расширила санкционный список Украины, сообщил ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter. Он отметил, что постановление уже подписано, однако на момент его публикации документа не было в базе данных правительства. Расширение списка необходимо для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, объяснял Медведев. Он не уточнял, на сколько увеличен список, но «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства писал, что в перечень добавили более 200 физических лиц и организаций.
Россия ввела санкции в отношении Украины в начале ноября. Тогда в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди них – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд), а также еще ряд предпринимателей – Алексей Вадатурский, Константин Григоришин, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.
Кроме того, под санкциями оказались крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго» и другие.
Это первые санкции, которые Россия ввела против украинцев и украинских компаний. До этого Москва только запретила экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. Киев же ввел санкции в отношении России еще в апреле 2014 г. – после проведения референдума о статусе Крыма. Изначально в списке было несколько десятков россиян, но его неоднократно расширяли – и сейчас в нем более 1700 человек и 750 компаний.
Самые известные украинцы, попавшие под санкции России
facebook.com/andriy.parubiy
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Заявлял о том, что Россия представляет опасность для всего свободного мира. В 2017 г. утверждал, что Россия намерена разместить на территории Крыма ядерное оружие
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Nazar Furyk / Zuma / TASS
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В России против него возбуждено уголовное дело из-за его попыток помешать россиянам, проживающим на Украине, проголосовать на выборах российского президента в марте 2018 г.
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facebook.com/pg/oleksandr.turchynov/
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в украинские дела и в подготовке к масштабной войне. «Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев», – говорил он в 2015 г. (цитата по ТСН)
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Сергей Портер / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В конце октября 2018 г. заявила в интервью Euronews, что Киев приложит все усилия для возвращения Крыма. По ее словам, «крымская стена» падет так же, как Берлинская
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Александра Астахова / Ведомости
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В марте 2017 г. был заочно арестован в России. Его обвиняют по трем статьям — «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»
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Wikimedia
Депутат Верховной рады Алексей Порошенко. Старший сын президента Украины Петра Порошенко. Сам украинский президент не включен в список: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг»
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Депутат Верховной рады, бывший лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Меджлис крымско-татарского народа, который он возглавлял, весной 2016 г. был признан в России экстремистской организацией. В 2016 г. суд Симферополя заочно арестовал Джемилева и объявил его в федеральный розыск. Джемилев выступал против присоединения Крыма к России
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Volodymyr Tverdokhlib / Wikimedia
Националист, бывший лидер «Правого сектора» (запрещенная в России организация) Дмитрий Ярош. В августе СКР возбудил уголовное дело против участников «Правого сектора». По данным СКР, восемь участников организации, в том числе Ярош, готовили нападение на российских чиновников
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Wikimedia
Председатель партии «Свобода», депутат Верховной рады Олег Тягнибок. В 2014 г. Следственный комитет России (СКР) возбудил дело в отношении Тягнибока и нескольких других членов праворадикальной организаций Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО) за «создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан»
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Украинское Фото/PhotoXPress
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Обвинял российские спецслужбы в организации терактов на Украине и использовании украинских граждан для подготовки терактов в России
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facebook.com/anton.gerashchenko.7
Депутат Верховной рады, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Заочно арестован Басманным судом Москвы за публичные призывы к террористической деятельности, он призывал публиковать данные о российских военнослужащих, принимающих участие в операции в Сирии
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Владимир Синдеев / ТАСС
Бизнесмен Виктор Пинчук. Его состояние американский Forbes оценивает в $1,4 млрд. Он основатель и владелец инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, которой принадлежат доли в трубно-колесной компании «Интерпайп», а также в телеканалах СТБ, «Новый», ICTV
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vashprivatbank.com.ua
Бизнесмен Геннадий Боголюбов. Соучредитель и совладелец группы «Приват». Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд. Также среди активов Боголюбова акции компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «Днепразот»
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Wikimedia
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. С 2014 г. между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведется судебное разбирательство в стокгольмском суде по контрактам о транзите и поставках газа на Украину
14/24
Украинское Фото/PhotoXPress
Бизнесмен Александр Ярославский. Владелец украинской группы DCH. Forbes оценивает его состояние в $721 млн
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PhotoXPress
Основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс. Бывший акционер Совкомбанка, был претендентом на покупку украинской «дочки» ВЭБа – Проминвестбанка
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«НІБУЛОН»
Бизнесмен Алексей Вадатурский. Генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Нибулон». После введения Россией санкций 1 ноября 2018 г. компания призвала «покупать украинское, блокировать российское»
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butkevich.com.ua
Бизнесмен Геннадий Буткевич. Совладелец одного из крупнейших украинских ритейлеров «АТБ-маркет»
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Serg Glovny / Zuma / TASS
Бывший руководитель партии «Укроп», бизнесмен Геннадий Корбан. После майдана 2013-2014 гг. занял пост вице-губернатора Днепропетровской области
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Wikimedia
Министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак. Выступает за введение визового режима между Россией и Украиной
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facebook.com/liliya.grynevych
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. В конце августа 2018 г. обвинила Россию в нарушении прав украиноязычного населения в Крыму, а также крымских татар
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ariev.info
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев. Активно комментировал проблемы России в ПАСЕ. Заявлял, что Россия потерпела «полное фиаско»
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Wikimedia
Депутат Верховной рады Борислав Береза. Спел с телеведущей канала «Россия 1» Ольгой Скабеевой украинский гимн, а также заявил: «До тех пор пока Кремль будет убивать украинцев, мы будем воспринимать вас как врагов. Именно Кремль. А россиянам я желаю, чтобы вы победили, избавились от Путина и его опричников» (цитата по радио Свобода»)
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Украинское Фото/PhotoXPress
Публицист, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Сторонник переформатирования советских праздников и традиций на Украине