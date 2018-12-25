Правительство опубликовало новый украинский санкционный список

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Российское правительство опубликовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины. Всего вместе с ранее введенными санкциями в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц. В дополненном списке оказались, например, мэр Одессы Геннадий Труханов, депутаты Верховной рады Борис Козырь, Александр Вилкул, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Константин Ищейкин, Мария Ионова, а также «Центрэнерго» , «ТЭП Вертикаль», Укрэксимбанк, Первая логистическая компания, а также страховая группа ТАС, «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт».

О том, что Россия расширила санкционный список Украины, сообщил ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев в своем Twitter. Он отметил, что постановление уже подписано, однако на момент его публикации документа не было в базе данных правительства. Расширение списка необходимо для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, объяснял Медведев. Он не уточнял, на сколько увеличен список, но «Интерфакс» со ссылкой на сообщение правительства писал, что в перечень добавили более 200 физических лиц и организаций.

Россия ввела санкции в отношении Украины в начале ноября. Тогда в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди них – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк (состояние каждого американский Forbes оценивает в $1,4 млрд), а также еще ряд предпринимателей – Алексей Вадатурский, Константин Григоришин, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.

Кроме того, под санкциями оказались крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго» и другие.

Это первые санкции, которые Россия ввела против украинцев и украинских компаний. До этого Москва только запретила экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. Киев же ввел санкции в отношении России еще в апреле 2014 г. – после проведения референдума о статусе Крыма. Изначально в списке было несколько десятков россиян, но его неоднократно расширяли – и сейчас в нем более 1700 человек и 750 компаний.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России