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Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили Ирак в Рождество, передает Reuters. Визит не был запланирован. По информации Axios, это первая поездка Трампа в зону военных действий во время президентства.

«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством», – написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, глава государства и первая леди хотят поблагодарить американских военных за службу и пожелать им счастливого Рождества.

Во время визита, который длился три часа, Трамп заявил, что не собирается выводить войска США из Ирака. Таких планов «совсем нет», отметил президент. По его словам, США могут использовать территорию Ирака в качестве «базы, если хотим что-то сделать в Сирии».

Трамп надеется, что в будущем «многие люди начнут видеть вещи так же, как он». «Я думаю, что многие придут к такому же образу мышления, как у меня. Пришло время начать использовать свою голову», – сказал он.

Президент США также пообещал не спешить с назначением нового министра обороны.

Трамп 19 декабря написал в Twitter, что «Исламское государство» в Сирии побеждено. Спустя несколько часов после его сообщения Белый дом официально объявил о выводе американского контингента из Сирии. Недовольный этим решением Джеймс Мэттис через несколько дней подал в отставку с поста министра обороны. Исполняющим обязанности шефа Пентагона Трамп назначил Патрика Шанахана, занимавшего пост замминистра обороны.

Вашингтон начал военную операцию против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в Ираке в июне 2014 г., в Сирии – в сентябре 2014 г.