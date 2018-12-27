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Губернатор Приморья не увидел предпосылок для объединения с Сахалином

Вновь избранный губернатор Приморского края и бывший губернатор Сахалина Кожемяко на встрече губернаторов с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предпосылки к объединению Приморья и Сахалина отсутствуют. «Это очень серьезный шаг. Кроме создания инициативной группы, еще и президент подписывает указ. Это сложный процесс, пока нет никаких предпосылок к этому. У каждого свой регион, свои задачи», — сказал Кожемяко журналистам после встречи в Кремле в четверг.

Вопрос об объединении Сахалина и Приморья прозвучал в ходе большой пресс-конференции Путина в связи с президентским указом о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По словам президента, объединение любых субъектов Федерации – «это дело прежде всего самих субъектов Федерации». «Сахалин – самодостаточный регион, у него бюджетная обеспеченность очень высокая, средний доход населения повыше, чем в крае, поэтому это внутреннее дело двух регионов», — отметил президент.

Слухи об объединении регионов распространились в конце ноября. Сам Кожемяко сразу после победы на выборах в Приморье сказал, что это вопрос референдума и в любом случае не первоочередная задача. Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко заявил «Коммерсанту», что слухи беспочвенны и от руководства страны он о планах объединения не слышал.

Чем известен Олег Кожемяко