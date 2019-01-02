В Дании при аварии на железнодорожном мосту погибли шесть человек

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WP: задержанного в России американца уволили из армии за воровство

Американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.

Газета отмечает, что он приезжал в Россию регулярно с 2007 г. Его знакомые рассказали журналистам, что он «высоко оценивает» Россию и знает русский язык на базовом уровне.

Накануне, 1 января, его брат-близнец Дэвид Уилан рассказал CNN, что они с братом родились в Канаде, их родители – британцы, но брат – гражданин США. Пол Уилан, по его словам, отставной морской пехотинец и во время службы в армии несколько раз бывал в Ираке. Сейчас он руководит службой безопасности BorgWarner. Компания производит детали для автомобилей и не работает в России. Брат задержанного говорил, что тот отвечал за физическую безопасность объектов компании и не занимался кибербезопасностью.

WP уточняет, что Пол Уилан начал служить в морской пехоте в 1994 г., в Ираке был дважды – в 2004 и 2006 гг. В 2008 г. был уволен из армии за недостойное поведение – после того, как был осужден по нескольким эпизодам, связанным с воровством. ТАСС попросил BorgWarner уточнить, как компания назначила руководителем службы безопасности человека с уголовным прошлым. «BorgWarner не обсуждает конкретную информацию о сотрудниках», – заявила агентству представитель компании по связям с общественностью и прессой Кэти Грэм.

Вашингтон пока не подтвердил, что задержанный – именно Пол Уилан. В заявлениях госдепартамента США и посольства говорится, что Россия согласно Венской конвенции должна обеспечить дипломатам доступ к задержанному американцу. Его имя не уточняется.

Мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве 28 декабря. Российская спецслужба уточняла, что его задержали при проведении шпионской акции. В отношении американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Брат Пола Уилана говорил, что тот приехал в Россию 22 декабря на свадьбу друга, тоже бывшего морпеха, который женился на россиянке. До дня свадьбы американец жил в «Метрополе» вместе с остальными гостями. Но на церемонию бракосочетания не пришел, поскольку был задержан.

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