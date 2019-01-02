В Дании при аварии на железнодорожном мосту погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате аварии на железнодорожном мосту, соединяющем два острова в Дании. Об этом говорится в Twitter местной полиции. Точных данных о пострадавших пока нет, уточняется на сайте ведомства.
Инцидент, по данным Associated Press, произошел на мосту Большой Бельт, который пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 мск). Авария могла произойти из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента. Это вынудило машиниста пассажирского поезда резко затормозить.
Sky News уточняет, что пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена. Сейчас мост перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Экстренным службам приходится работать в условиях сильного шторма.