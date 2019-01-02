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«Аэрофлот» бесплатно перевезет в Магнитогорск семьи жертв взрыва в жилом доме

«Аэрофлот» бесплатно перевезет на траурные мероприятия в Магнитогорск родных пострадавших и погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в этом городе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Ведомство предложило всем российским авиакомпаниям помочь таким образом пострадавшим в результате трагедии.

Росавиация предложила авиакомпаниям также бесплатно перевезти пострадавших и их семьи из Магнитогорска в другие города при необходимости. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, пострадавшим и их близким нужно обратиться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в город, уточнило ведомство.

Одновременно о помощи жертвам трагедии сообщил Сбербанк. Банк направит 20 млн руб. на помощь пострадавшим в результате взрыва в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы банка. Банк также может урегулировать задолженность по кредитам своих клиентов, пострадавших в результате взрыва, сейчас кредитная организация рассматривает этот вопрос и проверяет все данные.

Обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске произошло 31 декабря. По предварительной информации, подъезд обрушился в результате взрыва бытового газа. Согласно последним данным МЧС, число жертв трагедии достигло 22 человек, разбор завалов продолжается.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки