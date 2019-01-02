Политика

Новости

Три человека получили травмы после падения рекламного щита в Петербурге

Три человека получили травмы и были госпитализированы после того, как на них упал рекламный щит на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской станции скорой медицинской помощи. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Представитель регионального управления МЧС уточнил в беседе с агентством, что щит рухнул на Невском проспекте, 148. Он говорил, что двое из пострадавших были в тяжелом состоянии. Причиной падения конструкции, по предварительным данным, стала «усталость металла».

Представитель дежурной службы администрации Центрального района города рассказал агентству, что на людей упал щит, установленный вдоль тротуара и проезжей части в 1970-е гг. Зона происшествия огорожена, щит пока не убран.